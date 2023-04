A Barclays friss jelentése szerint a bankkártyás vásárlás értéke négy százalékkal nőtt márciusban az egy évvel ezelőttihez képest. Ez elmarad az inflációtól, amely a januári 10,1 százalékról meglepetésre 10,4-re ugrott februárban, elsősorban az élelmiszerárak emelkedése miatt.

Akciós termékeket vásárolnak, és megtervezik a heti menüt, hogy kevesebb élelmiszer menjen veszendőbe.

Fotó: Bloomberg



Ez meglátszik a több százmilliónyi kártyás tranzakcióban is: az adatok szerint a britek 7,1 százalékkal költöttek többet az elmúlt hónapban élelmiszerre. A kétezer ember megkérdezésével készített felmérés eredményéből az is kiderült, hogy a vásárlók 88 százaléka aggódik a folyamatos drágulás miatt, és 62 százalékuk próbálja valamiképpen visszafogni a heti bevásárlásokra költött összeget.

A megkérdezettek 53 százaléka a luxuscikkekről mond le, 38 százalékuk pedig előre megtervezi a heti menüt, hogy kevesebb élelmiszer vesszen kárba, vagy akciós termékeket vásárol. A lakásfelújítást is inkább maguk végzik, erre utal, hogy a barkácsboltok forgalma emelkedett.

A britek 62 százaléka válaszolta, hogy a spórolás érdekében kevesebbet jár étterembe, 63 százaléka pedig az új ruhák és kiegészítők vásárlásáról mond le.



Többet költenek televíziózásra is: ez az összeg 4,1 százalékkal emelkedett, többel, mint bármikor az elmúlt öt hónapban. A Sky News tudósítása szerint ez valószínűleg elsősorban olyan sorozatok népszerűségének köszönhető, mint az Utódlás, a Ted Lasso és A Mandalóri.

Fotó: Getty Images



A legnagyobb mértékben, 39,3 százalékkal a rezsiköltségek emelkedtek tavaly márciushoz képest, a szokatlanul hideg idő miatt ugyanis többet kellett fűteni. III. Károly megkoronázását viszont alig várják, a májusi ünnepségsorozat alkalmából 35 százalékuk tervez költekezni.

„Az élelmiszerekre fordított kiadások infláció alatti emelkedése azt mutatja, hogy a britek továbbra is mindent megtesznek azért, hogy pénzt spóroljanak a heti bevásárlásból, miközben az energiaszámlák még mindig emelkednek. A megszorítások az éttermekre is hatással vannak, és a pénzszűkében lévő fogyasztók egy része a vendéglátással járó társadalmi programokat is elkerüli” – emlékeztetett az eredménnyel kapcsolatban Esme Harwood, a Barclays igazgatója. A vendéglátó- és szabadidős vállalkozások most abban reménykednek, hogy a koronázás zsúfolt ünnepi időszaka lendületet ad a fogyasztók mindennapi költségtakarékosságának ellensúlyozására – tette hozzá.