Miután egy gyógyszergyártó új hatóanyagot fejleszt ki, szabadalmi bejegyzéssel elérheti, hogy nagyjából 15 éves időtartamban ne kelljen megosztania találmányát a versenytársakkal, azaz kizárólagosan ő készíthesse a terméket. A szabályozás ugyanis védi az új márkás gyógyszerek gyártóit a márka nélküli, úgynevezett generikus és sokkal olcsóbb termékeket előállító vállalatoktól. Ez időszak alatt a gyártónak megtérülhet a befektetése, mivel a nyereség hozzá érkezik. A protekciós védelmi időszak lejártával a rivális, generikus gyógyszergyártók is hozzáférhetnek a fejlesztéshez és úgynevezett generikus gyógyszereket állíthatnak elő.

A generikus gyógyszerek általában sokkal olcsóbbak az eredeti készítményeknél, de hatásban ugyanazt tudják.

Fotó: Shutterstock

A generikus gyógyszer egy olyan készítmény, amely kémiai hatóanyagát más fejlesztette ki korábban, mint az előállítója. Ez akkor lehetséges, ha a hatóanyaghoz és az eredeti készítményhez már nem fűződik szabadalmi védettség. A generikus termékek jellemzően töredékébe kerülnek az eredetieknek. Ilyen medicinát kaphatunk, amikor egy receptre felírt készítmény olcsóbb helyettesítőjét kérjük a patikustól.

A szabadalmat, a piaci kizárólagosságot és az adatvédelmet azért találták ki, hogy megtérülhessenek a gyártók befektetései és ezzel újabb fejlesztésekre ösztönözzék a cégeket. A nagy gyógyszergyártók azonban még a 15 éves időszakon túl is távol tartják a versenytársakat a piactól - állítja a generikus gyógyszergyártók ágazata a POLITICO szerint.

A rendszer kijátszása olyannyira elterjedt, hogy neve is van: "evergreening", amelyet magyarra „örökzöldítésre” fordíthatunk. Ennek következtében a gyógyszeripari vállalatok több milliárd euróval nagyobb bevételeket könyvelhetnek el, az egészségpénztárak pedig jelentős kieséseket szenvednek el.

A Big Pharma, vagyis a meghatározó gyógyszercégek összessége persze határozottan tagadja, hogy ilyen gyakorlatot folytatna.

Egy gyógyszerhez több szabadalom is kapcsolódhat: többek között kérhetnek ilyet a kémiai összetételre, a gyártási folyamatra, az adagolásra és a termék szervezetbe juttatásának módjára is. A Humira nevű ízületi gyulladás elleni medicinára például 250 szabadalmat jelentettek be az Egyesült Államokban. Az AbbVie gyártó körültekintő jogi húzásainak köszönhetően 20 évet nyert a termék kizárólagos előállítására. A hasonló panaszokra készített Enbrel pedig várhatóan 37 évig tartó szabadalmi védelmet élvez az amerikai piacon.

A gyógyszergyártás jövedelmező, ezért is támadják a versenytársak egymást a bíróságokon, hogy a másik készítményeit ők is előállíthassák.

Fotó: Shutterstock

A generikus gyógyszergyártók rendszeresen támadják a bíróságon a neves márkákat a szabadalmak eltörlésére. A folyamat éveket vehet igénybe, ráadásul az eredeti gyártó még azidő alatt is nyújthat be kérelmet új, kiegészítő szabadalmakra, amelyeket szintúgy meg kell szüntetni, mielőtt más is előállíthatná az adott terméket.

A folyamatot versenykésleltető és jogbizonytalanságot teremtő stratégiának nevezte Adrian van den Hoven, a Medicines for Europe generikusok lobbicsoport vezetője.

A nagy gyógyszergyártók európai lobbicsoportja, az EFPIA szerint azonban a szabadalmaztatott eljárások nem akadályozzák a generikus gyógyszergyártókat a készítmények előállításában, csak más módot kell találniuk arra. Mint mondták, néhány generikus cég már most is piacra dobja termékeit a közép- és kelet-európai országokban, miközben érvényes szellemi tulajdonjogi védelem van érvényben. A lobbicsoport szerint a kérdést "óriási mértékben felfújták". Mindazonáltal azt leszögezhetjük, hogy a hatalmas költségek miatt rendkívül nehéz bekerülni a gyógyszeriparba.