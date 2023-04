Alaposan megfizetik a felszökött infláció árát a közép-európai fogyasztók, és ebben a tekintetben érdemes a lengyel adatokat figyelni, hiszen Varsóban hetekkel a budapestiek előtt jönnek ki a havi kiskereskedelmi számok. Már a februári adatuk vigasztalan volt, amit hatalmas visszaesés követett a magyar kiskereskedelmi forgalomban is. A hétfőn közölt márciusi lengyel számok még rosszabbak, ha az éves indexet nézzük: az eladások 7,3 százalékkal estek vissza a februári 5 után.

Magyarországon februárban hatalmas, 10,1 százalékos éves visszaesés következett be. A lengyel adatból nem feltétlenül következik, hogy idehaza a februárinál is nagyobb visszaesés volt a fogyasztásban, hiszen sok egyedi tényező is befolyásolhatta a forgalmat például az ukrajnai háború kitörését követő hónapban. Annyi azonban biztosnak látszik, hogy az árak elszaladását követően régiószerte tovább botladozik a bolti forgalom.

Ez akkor lenne különösen elkeserítő, ha negatív folyamatokat követett volna. Szerencsére elmondható, hogy – bár a magas infláció, „a szegények adója” az alacsony jövedelműeknek mindig nagyon fájdalmas – többéves trendszerű növekedést követett, amit ugyan megtört a pandémia – és most a háborús és inflációs év is –, de megszakítani nem tudta.

A lengyel kiskereskedelmi forgalom visszaesése csak részben tudta kitörölni a tavaly márciusban mért 9,6 százalékos növekedés kedvező hatását: a lengyelek még mindig többet fogyasztanak, mint két éve. Ha pedig 2015 havi átlagához mérjük a jelenlegi fogyasztást, egyharmados emelkedést tapasztalunk.

Ennél kisebb mértékben, februárig valamivel több mint egynegyedével emelkedett a hazai fogyasztás. Ha összehasonlítjuk a lengyel és a magyar grafikont, azt találjuk, hogy szinte lemásolták egymást az elmúlt években.

A lengyeleknél a magyarnál alacsonyabb, de a kispénzű fogyasztó számára szintén fájdalmasan magasan tetőzött az infláció: februárban 18,4 százalékon. Magyarországon 25,7 százalék volt a teteje januárban. A cseheknél a kiskereskedelmi forgalom visszaesése még durvább volt, mint a magyar: a nyáron volt példa náluk 10,4 százalékos éves csökkenésre is. A május 5-én esedékes márciusi hazai adatokból kiderül, hogy rájuk verünk-e ebben a negatív rekordban.