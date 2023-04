A digitalizáció már olyan fokú, hogy az emberi-pénzügyi tudást és kultúrát kell fejleszteni – hangzott el a Budapesti Corvinus Egyetem oktatóinak előadásában, amit az oktatás, a pénzügyek és a mesterséges intelligencia témakörében tartottak a Magyar Közgazdasági Társaság felkérésére.

A ChatGPT ott lehet bárki tenyerében.

Fotó: Shutterstock

A Corvinus FinTech Centerének startupigazgatója, illetve stratégiai vezetője, Bagó Péter, valamint Pintér Éva részletesen beszámolt arról, hol tartunk jelenleg, és merre indulhat tovább az oktatás, illetve a bankszektor a digitalizáció és a mesterséges intelligencia (MI) használatával.

Kellenek a szakemberek

Bagó Péter leszögezte, hogy nagyjából a fintech 3.5-nél járunk, ahol a cél a digitális bankolás elterjesztése világszerte, a következő fejezet pedig az automatizálás, az algoritmusok, az MI, valamint a blokklánc-technológia lesz. Visszautalt a bankszövetség szakmai kiadványában publikált munkájára, amelyben arra jutott, hogy a pénzügyi digitalizáció széles körű, az alapfolyamatoktól kezdve a back és front office alkalmazásokon át egészen az ügyfelekig jutott:

a sok adatot becsatornázzuk a bigdatába, ahol olyan mennyiséget tárolunk nap mint nap, amennyit manuálisan már nem vagyunk képesek feldolgozni. Ezen a ponton jönnek az olyan megoldások, mint az automatizáció, a gépi tanulás és végeredményben a mesterséges intelligencia.

Rámutatott a különböző területek potenciális előnyeire:

a bankok felgyorsíthatják és automatizálhatják a régen manuális és időrabló feladatokat,

a befektetési, biztosítási, hitelező cégek azonnal feltérképezhetik a lehetőségeket és értékelhetik a kockázatokat,

a kiberbiztonság is javítható a család tranzakciók hatékonyabb azonosításával.

Az egyetemi adjunktus megjegyezte ugyanakkor, hogy az MI-t és az ML-t (machine learning, azaz gépi tanulás) nem lehet szabadjára engedni, mert a Forrester kutatási és tanácsadó cég felmérése szerint az ML-projektek 80-85 százaléka nem indul el különböző logisztikai és irányítási problémák vagy „utolsó mérföld” problémák miatt, ezért az intézményeknek be kell vonniuk a projektbe IT- és MI-hálózati szakembereket.

Nem csak kezelni, védeni is kell az adatokat

Ráadásul összhangba kell hozni a különböző technológiákat: Bagó Péter emlékeztetett, hogy az internet gyökerei a hatvanas-hetvenes évekig nyúlnak vissza, és temérdek folyamat fut ma is megkövült struktúrákban, miközben az MI-nek képesnek kell lennie nemcsak a döbbenetes méretű adatállományok kezelésére, hanem azok megvédésére is, miközben meg kell felelnie az iparág- és régióspecifikus irányelveknek is.

A digitális bankolás világszintű elterjesztése a jelen egyik célja.

Fotó: Shutterstock

Az oktatásban is érvényesült a globalizáció, a decentralizáció – kezdte Bagó Éva, aki kifejtette, hogy a kompetenciafejlesztés lett a fő irány: a kihívás- és tapasztalati alapú tanulás, a problémaalapú megoldás, az innovációs laborok, hogy a tanulási környezet is okos legyen, ezáltal a hallgatók olyan tudást szerezzenek, amire a mai és főleg jövőbeli munkaerőpiacon szükség lesz.

Miként hat a nyelvre a ChatGPT?

Az ügyfelek és a diákok tekintetében is kritikusnak vélték a Corvinus oktatói, hogy miként lehet eljutni hozzájuk. A Z és a Bagó Éva által mobile first generációnak nevezett mai egyetemisták közti különbségként említette, hogy utóbbiak nyitottak az újdonságokra és a digitális attitűdjük kiemelkedő, ugyanakkor támaszkodnak a hagyományos szolgáltatási formákra.

Kik legyenek a vállalkozói-pénzügyi szféra influenszerei?

– tette fel a kérdést, majd válaszolt arra a felvetésre, hogy van-e és kell-e irányelv például a Corvinuson az MI, név szerint a legismertebb ChatGPT alkalmazására.

Az egyetem fintechszakfelelőse úgy felelt, hogy központi irányelv jelenleg nincs, ugyanakkor a Harvard Egyetemen kutattak a témában, és negatív eredményeket találtak. Arra jutottak ugyanis, hogy az utóbbi évtizedben romlott a diákok kommunikációja, nem tudnak olyan választékosan fogalmazni, amit összefüggésbe hoztak az online világ nyelvezeti egyszerűsödésével.

„A Corvinuson ezzel nincs gond, ezért szókincsbővítő funkciója aligha lehet a ChatGPT-nek, ugyanakkor az elemzések, szakértői tevékenységek tárgykörében segítség lehet” – tette hozzá Bagó Éva, megjegyezve, hogy a kritikai gondolkodás és emberi kreativitás továbbra is nélkülözhetetlen.