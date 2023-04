A filmipari írók szakszervezetei tagságának 98 százaléka támogatja a sztrájkot, ha az érdekképviseletek és a stúdiók nem jutnak megállapodásra egy új keretszerződés megkötésére a május 1-jén lejáró helyébe.

Forr a hangulat Hollywoodban, az írók újból sztrájkot helyeztek kilátásba.

Fotó: Shutterstock

A két írói szakszervezetet és a kilencezer dolgozót tömörítő Writers Guild of America (W.G.A.) szerint a munkavállalók az egzisztenciájuk fenntartásáért harcolnak. Állítják, hogy javadalmazásuk az elmúlt évtizedben annak ellenére stagnált, hogy a streaming korszakában robbanásszerűen megnőtt a televíziós sorozatok száma, amivel együtt a munkamennyiség is.

Az írás mint szakma túlélése a tét az írókat képviselő tárgyalók szerint.

Habár a szerződésük két héten belül lejár, a tárgyalások holtponton ragadtak. „A stúdiók jelét sem mutatják annak, hogy foglalkoznának azokkal a problémákkal, amelyeket tagjaink a tárgyalás során mindenképpen meg akarnak oldani” – magyarázta a tárgyalódelegáció az íróknak küldött hétfői levelében. A produkciós cégeket az Alliance of Motion Picture and Television Producers képviseli, amelyet nem lepett meg a sztrájk lehetőségének belengetése. A szervezet közleményében leírta, hogy részéről csak akkor lehetséges megállapodás, ha a másik fél is a komoly kérdésekre összpontosít és észszerű kompromisszumokat keres.

A szórakoztatóipari vállalatok hetek óta készülnek a sztrájkra: a szokásosnál több forgatókönyvet írattak, és felkészültek a valóságshow-k tömkelegének gyártására, mivel azok nem igényelnek írókat.

Ennek ellenére üzleti szempontból a legrosszabbra számít David Zaslav, a Warner Bros. film- és tévéstúdiókat, valamint az HBO-t birtokló Warner Bros. Discovery vezérigazgatója.

Ha a dolgozók május elején leteszik a munkát, akkor a késő esti talkshow-k azonnal elsötétülnek. A sorozatok és a filmek szerelmeseinek viszont jó hír, hogy kedvenc műsorukra csak több hónapos munkabeszüntetés lehet hatással

– összesített a The New York Times.

A streamingszolgáltatók és a stúdiók nem fizetik meg az írókat – állítják a szakszervezetek.

Fotó: Shutterstock

A keretszerződés tárgyalása a szórakoztatóipar átrendeződése idejére esik. Ugyanis a streamingszolgáltatók ezekben a hónapokban új üzleti modellre állnak át. A platformok prioritása korábban az előfizetői közönség növelése volt, ám a Covid-időszak lecsengésével és a világgazdasági helyzet romlásával sokan lemondták a szolgáltatást. Az átalakuláshoz például a Disney 7000 munkahelyet szüntet meg, mint ahogy a Warner Bros. Discovery is leépít, hogy ellensúlyozza a mintegy 50 milliárd dolláros veszteségét.

Mi az írók problémája pontosan?

Eric Haywood forgatókönyvíró és producer szerint a helyzet fenntarthatatlan. Példának hozta az úgynevezett miniszobákat, amelyek mára bevett gyakorlattá váltak a streamingszolgáltatóknál. A kifejezés azt takarja, hogy az írók egy kis csoportja két-három hónap alatt kidolgoz egy sorozatot, amihez több forgatókönyvet ír. Ha a produktum nem nyeri el a stúdiók tetszését, akkor sok esetben az írókat csak rövid ideig, a miniszobák idejére foglalkoztatják. Ráadásul ebben az esetben a cégek kevesebbet fizetnek ugyanazért a munkáért, mintha már korábban megrendelték volna a műsort – állítják a szakszervezeti vezetők. Ellen Stutzman, a W.G.A. főtárgyalója szerint a fejlesztési munkáért, az ötletért mindig is prémiumot fizettek, így minden esetben ezt kellene tenni.

A dolgozók a járulékos bevételekkel sem elégedettek, amelyek csökkentek a streaming előretörésével, valamint a kereskedelmi televíziók és a DVD-k visszaszorulásával. A streamingszolgáltatók, mint a Netflix vagy az Amazon, a licencelés helyett inkább fix díjat fizetnek, ami kisebb jövedelmet biztosít a készítőknek.

Az írók utoljára 2007-ben sztrájkoltak, amikor még jócskán kevesebb sorozatot gyártottak, mint napjainkban. A munkabeszüntetés akkor száz napon át tartott, és becslések szerint 2,1 milliárd dollár kiesést okozott.