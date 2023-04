Megszületett a technikai megállapodás az igazságügyi reformcsomagról Brüsszel és Budapest között, márpedig ez a legfőbb feltétele annak, hogy a 2021–2027-es időszak kohéziós támogatásai megérkezhessenek.

Didier Reynders és Varga Judit elégedett kézfogása.

Fotó: Facebook / Varga Judit

A 22 milliárd eurós keretből az igazságügyi tételek csomagja nagyjából 13 milliárdot tesz ki, ennyi szabadulhat fel, amennyiben az utolsó illetékes szinten a biztosok és a bizottsági elnök is rábólintanak a megállapodásra.

Itt még akár el is bukhat az ügy, hiszen volt már ilyen, Varga Judit igazságügyi miniszter ugyanakkor optimistán nyilatkozott:

A délelőtt folyamán konstruktív megbeszélést folytattam Didier Reynders jogérvényesülésért felelős biztossal. Az igazságszolgáltatási vállalásokkal kapcsolatos technikai tárgyalások lezárultak. A biztosi kollégium döntését várjuk.

Magyar érdekvédelem a maximumon

Varga Judit három célt határozott meg a mai tárgyalások előtt:

megvédeni a magyar érdeket

egymás megértésén alapuló konstruktív párbeszédre és együttműködésre törekedni a bizottsággal,

hazahozni a magyaroknak jogosan járó uniós forrásokat.

Az igazságügyi miniszter még útban Belgium felé, a fellegekből is lelkesen jelentkezett:

Ugyanakkor a teljes vitának még nincs vége, hiszen a jogállamisági eljárásban felfüggesztett további 6,3 milliárd, illetve a helyreállítási alapból járó 5,8 milliárd euró kérdőjeles.

Navracsics Tibor, az uniós források felhasználásáért felelős területfejlesztési miniszter is tárgyal a témában, a hó elején egy nap alatt három biztossal is megbeszéléseket folyatott, és szerinte továbbra is valamikor a nyáron érhet véget a tárgyalási folyamat.

A forint nagyon megörült

Meglódult a forint a felzárkóztatási forrásokról szóló feltételes megállapodás hírére. Az euró-forint keresztárfolyam pillanatok alatt 377-ről a 375-ös szint alá esett. A magyar devizának az is kapóra jött, hogy az euró egyhetes csúcsra erősödött a dollárral szemben, így 1,1 fölé emelkedett a keresztárfolyam.