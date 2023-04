A Federal Reserve tisztviselői várhatóan jövő hónapban tovább folytatják a kamatemelést, ám a bankválság következtében az Egyesült Államok gazdasága elindult a recesszió irányába – írta a CNBC.

Fotó: Kevin Dietsch

A Fed a legutóbbi ülésén negyed százalékponttal emelte az irányadó kamatot a 4,75 és 5 százalék közötti sávba, mivel igyekezett egyensúlyt teremteni a hitelválság kockázata és a beérkező adatok között, amelyek szerint az árnyomás továbbra is nagyon erős.

A pénzintézet 2007 óta nem emelte ilyen magasra a kamatokat, amire két héttel az után került sor, hogy a Silicon Valley Bank (SVB), nemrég az USA 17. legnagyobb hitelezője, egy betétfutást követően összeomlott. Az SVB és két másik pénzintézet csődje arra ösztönözte a Fedet, hogy sürgősségi hitelkonstrukciókkal kimentse a bankokat.

A bankválság és a további kamatemelés azonban súlyos következményekkel járhat: az amerikai gazdaság még az idén recesszióba kerülhet, amiből csak két év után tudna felállni.

A döntéshozók szerint a bankszektor problémái miatt szigorodnak a háztartások és a vállalkozások hitelfeltételei, a gazdasági tevékenység és a munkaerőpiac még nagyobb nyomás alá kerül, az infláció pedig tovább erősödik. A Fed ezek közül elsősorban az infláció megfékezésével akar foglalkozni.

A közgazdászok szerint a legvalószínűbb lépés egy negyed százalékpontos emelés lenne a következő ülésen, amelyet egy hosszabb szünet követne. Ezt a Fed előrejelzései is tükrözik, amely szerint az irányadó kamatok az idén elérik az 5,1 százalékot, amely után a jegybank kivár, figyeli szigorítási ciklusának hatásait.

Egy kisebb emelés észszerű kiindulópont lenne a májusi ülésünkön. Azonban én bízom abban, hogy a banki stressz legsúlyosabb időszakát már a hátunk mögött tudjuk, és semmi sem utal arra, hogy egy hitelválság közeledne

– mondta John Williams, a New York-i Fed elnöke.

A Fed tisztviselői közül többen is abban bíznak, hogy az infláció további kamatemelések nélkül, magától is enyhülhet. Mary Daly, a San Franciscó-i és Austan Goolsbee, a chicagói körzet vezetője is úgy gondolja, hogy most óvatosságra és türelemre van szükség a monetáris politikában.

Jerome Powell, az amerikai központi jegybank, a Fed elnöke.

Fotó: AFP

A bankválságot megelőzően a Fedhez beérkező adatok miatt sok döntéshozó szerint a korábbi előrejelzésüknél valamivel magasabb kamatpályára lett volna szükség. Az SVB és a Signature Bank csődje után néhány nappal azonban a Fed ülésén a kamatok stabilan tartását jelölt ki célnak.

Az SVB egy különleges eset volt, mivel a bank nem biztosított betétekre támaszkodott, és a kötvényállománya jelentős kamatkockázatnak volt kitéve. Csak idő kérdése volt, hogy egy ilyen piramisáték mikor dől össze.

„Most viszont súlyos következményekkel kell számolnunk, és nehéz megmondani, hogy a szigorodó hitelfeltételek mekkora nyomást helyeznek a gazdaságra” – nyilatkozta Jerome Powell, a Fed elnöke március 22-én.

A pénzügyi stabilitással kapcsolatos jelzések azóta vegyesek, ám az inflációs adatok többnyire igazodnak a Fed céljaihoz, a jegybankárok pedig úgy látják, hogy hamarosan további árcsökkenésre lehet számítani.