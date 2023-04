A várt stagnálás helyett csökkent az amerikai termelői árindex márciusban havi szinten. Az amerikai munkaügyi minisztérium statisztikai intézete, az U.S. Bureau of Labor Statistics csütörtökön azt közölte, hogy márciusban 0,5 százalékkal, 2020 áprilisa óta, csaknem három éve a legnagyobb mértékben csökkent a termelői árindex szezonális kiigazítással a februárban regisztrált stagnálás után. A piacok márciusra is stagnálást vártak.

Fotó: AFP

Márciusban éves szinten a termelői árindex növekedése 2,7 százalékra lassult, 2021 januárja óta a legalacsonyabbra mérséklődött a februári 4,9 százalékról, az elemzői várakozások átlagában kevésbé lassuló növekedés, 3,0 százalék szerepelt.

A gyakran változékony élelmiszer-, energia- és kereskedelmi szolgáltatási árakat nem tartalmazó termelői maginfláció éves összevetésben az elemzői várakozásokkal összhangban 3,4 százalék volt a februári 4,8 százalék után.

A termelői magárindex havi összevetésben 0,1 százalékkal csökkent a februári 0,2 százalékos emelkedést követően. Elemzők előzetesen 0,3 százalékos növekedéssel számoltak. 2020 áprilisa óta ez volt az első hónap, amikor a termelői magárindex havi szinten csökkenést mutatott. Az ipari termelői árak megbízhatóan jelzik előre a fogyasztói árak alakulásának trendjét, mivel közvetlenül megjelennek az áruk és szolgáltatások végső árában.

Az amerikai munkaügyi minisztérium szerdán ismertette a fogyasztói árak márciusi alakulására vonatkozó adatot, amely szerint az Egyesült Államokban a fogyasztói áremelkedés éves összevetésben 5 százalékra, 2021 májusa óta a legalacsonyabbra mérséklődött a februári 6,0 százalékról. Az elemzői várakozások átlagában 5,2 százalékos márciusi inflációs adat szerepelt.

Az infláció enyhüléséről tanúskodó adatokra kedvezően reagáltak a tengerentúli befektetők, mindhárom meghatározó amerikai részvényindex emelkedéssel indította a napot. A Dow Jones 0,1 százalékkal, az S&P 500 0,3 százalékkal, a technológiai részvényeket tartalmazó Nasdaq Composite pedig 0,6 százalékkal került feljebb a rajt után.