Az ukránok elleni orosz invázió óta Washington kínosan ügyelt arra, hogy ne következzen be közvetlen harci cselekmény amerikai eszközök és az oroszok között. Moszkva most lépett, leszedtek egy amerikai drónt a Fekete-tenger felett - legalábbis az amerikaiak szerint. A hét elején történt esetről azóta is folyik a szájkarate, most egy magas rangú amerikai tábornok szólalt meg az ügyben.

SU-27-es harci gépek vadásztak az amerikai drónra

Fotó: Drop of Light

Washingtoni források szerint a Fekete-tenger felett lelőtt amerikai megfigyelő-drón Moszkva egyre agresszívabb viselkedését tükrözi. Orosz hivatalos kommentárok szerint viszont a drón bizonyíték arra, hogy az amerikaiak közvetlenül is beavatkoznak az ukrán háborúba.

"Az utóbbi időben az oroszok agresszívabb akciókat hajtanak végre"

- kommentálta az esetet Mark Milley, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője. A támadás még kedden történt, azóta is forrnak az indulatok a történtek értelmezésével kapcsolatban. Az minden esetre biztos, hogy ez volt az első olyan eset, amikor közvetlen harci cselekményre került sor az Egyesült Államok és Oroszország között.

Az amerikai hadsereg közölte, hogy két SU-27 vadászgép megközelített, majd megsemmisített egy MQ-9 Reaper típusú, felderítő őrjáraton lévő amerikai drónt a Fekete-tenger felett - nemzetközi vizeken. Az oroszok szerint részükről nem történt szándékos ütközés, a drón "éles manővereket hajtott végre, "szándékosan és provokatívan" közelítette meg az orosz légteret.

"Az amerikaiak folyamatosan azt mondják, hogy vesznek részt katonai műveletekben. Ez az eset azonban bizonyítja azt, hogy közvetlenül is folytatnak ilyen tevékenységet"

- kommentálta akkor a helyzetet Nyikolaj Patrusev, a Kreml biztonsági tanácsának titkára.

MQ-9 Reaper típusú amerikai drón

Fotó: Mike Mareen

Az üggyel kapcsolatban egyébkén Lloyd Austin, amerikai miniszter telefonon is konzultált Moszkvával, Szergej Sojgu védelmi miniszterrel, erről azonban további részletek nem láttak napvilágot, csak annyit lehet tudni, hogy Moszkva szerint a hívást Washington kezdeményezte. Egy tegnap tartott sajtótájékoztatón Austin hangsúlyozta, hogy Amerika továbbra is szabadon repül a nemzetközi jog által megengedett területeken. Anatolij Antonov washingtoni orosz nagykövet viszont azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy a drónok segítségével gyűjtött információkat megosztja Kijevvel.