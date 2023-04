Donald Trump volt amerikai elnök hétfőn utazott floridai birtokáról New Yorkba, hogy magyar idő szerint szerdán megjelenjen a bíróság előtt. Elnökkel, volt elnökkel korábban még soha nem fordult elő ilyen. A vádak szerint Trump a 2016-os választás előtt szerepet játszott abban, hogy korábbi ügyvédje 130 ezer dollárt fizetett Stormy Daniels pornósztárnak azért, hogy az ne hozza nyilvánosságra jóval korábbi, feltételezett szexuális kapcsolatukat, amelynek megtörténtét Trump cáfolta.

Donald Trump hétfőn megérkezett New Yorkba.

Az évtized (évszázad?) legnagyobb politikai show-műsora készülődik, Trump ismét a figyelem középpontjába kerülvén elemében van, igazi neki való terep ez. Útját New Yorkba kamerák tucatjai közvetítették, ahogy elhagyja floridai, Palm Beach-i rezidenciáját, és ahogy megkérkezik a New York belvárosában lévő Trump Towerbe. Trump-rajongók százai-ezrei követték a monitorokon a volt elnök vörös-fehér-kék színekben pompázó repülőgépének útját, ahogy megkérkezik a La Guardia repülőtérre. Helikopteres tévéstábok cikáztak az őt a manhattani rezidenciába kísérő autókonvoj felett.

Holnap aztán kezdetét veszi a történelmi jelentőségű tárgyalás. A volt elnököt rendőrök és titkosszolgák hada kíséri majd a bíróságra, ahol a manhattani kerületi ügyész, Alvin L. Bragg várja. Az épület előtt már most gyülekeznek a Trump-hívők. A biztonsági intézkedések minden korábbinál szigorúbbak. Trumpot a kiszivárgott hírek szerint a nyilvánosság elől rejtve kísérik majd az épületbe,

egy titkos bejáraton keresztül, amelyet a bírák és a védett tanúk szoktak használni.

A folyosókat és a tárgyalótermeket már a múlt péntek óta ellenőrzi a belbiztonsági szolgálat. A hatóságok riadókészültségben állnak, a hírek szerint ugyanis Trump még a meghallgatás előtt sajtótájékoztatót szeretne tartani. Ennek taktikai jelentősége van, szeretné magához ragadni a kezdeményezést, elsőként megszólalni a hivatalos ügymenet megkezdése előtt, dinamizálva ezzel támogatóit.

Boszorkányüldözés

A New York-i városházán Eric Adams, a város polgármestere tartott az ügyben sajtótájékoztatót, amelyen jelen voltak a rendőrség képviselői is. Kedden megfagy New York; városszerte forgalomkorlátozásokra és fokozott rendőri készültségre lehet számítani. A bíróság épületét kordonnal veszik körül, a környéken ellenőrzik a forgalmat, megállítják a gyanúsnak ítélt autókat.

Trump mindig is ismert volt arról, hogy a váratlan és nehéz helyzeteket jól kihasználja. Most sem lesz ez másként, jó előre felkészült a nagy nyilvánosságra.

BOSZORKÁNYÜLDÖZÉS, hiszen egykor nagyszerű országunk a POKOLRA KERÜL

– írta közösségi oldalán még Floridából. „Értetek harcolok, én vagyok az igazságotok… akiket megbántottak és elárultak… én leszek a megtorlás” – alapozta meg a hangulatot. Adams polgármester felszólította Trump híveit, hogy békésen viselkedjenek, ne veszélyeztessék az amerikai igazságszolgáltatás méltóságát. A szép szólamok mögé karhatalmat is állított: barikádok és 35 ezer készenlétben álló rendőr vigyázza a rendet.

New York az otthonunk, nem pedig haragotok kitöltésének a helyszíne

– üzente.

A vádiratot egyelőre nem hozták nyilvánosságra, jogi szakértők szerint az üzleti könyvek meghamisítása áll benne (az egész a körül forog, hogy milyen címszó alatt fizettek – ha fizettek – Stormy Danielsnek), ami első körben még csak szabálysértésnek számítana. Viszont ahogy a per előrehalad, könnyen lehet belőle bűnycselekmény is,

ha a vádnak sikerül bizonyítékokat előásnia arra, hogy a könyvelést más bűncselekmény – például a választási törvények megsértése –, vagy annak eltitkolása érdekében hamisították meg.

Trump helyi idő szerint délben érkezik a bíróságra, ahol nyilvántartásba veszik, ujjlenyomatot vesznek tőle. A délután kezdődő meghallgatáson ismertetik a vádakat. A nagy kérdés, hogy mi lesz a processzus vége. A Trump-hívek szerint persze a kérdés nem kérdés. „Hogy hogy végződik? Trump nyer a bíróságon, aztán nyer a szavazófükékben is” – mondta Lindsey Graham, Dél-Karolina republikánus szenátora, Trump egyik legszorosabb szövetségese.

A szavazók azonban mintha nem hajlanának erre a forgatókönyvre. A tavaly novemberi félidős választások során a republikánusok számos fontos pozíciót vesztettek. A Quinnipac University által a héten készített felmérés szerint

az amerikaiak 57 százaléka gondolja úgy, hogy a bűnvádi eljárás diszkvalifikálja Trumpot az elnökjelöltségtől.

A demokraták és a magukat függetlennek vallók többsége is ezen a véleményen van. Trump az elmúlt hónapokban inkább élezni igyekezett a helyzetet, mintsem enyhíteni. Bragg ügyészt például „degenerált pszichopatának” nevezte, és hangsúlyzta jó viszonyát a kínai Hszi Csin-pinggel és Kim Dzsongun dél-koreai diktátorral, valamint Vlagyimir Putyinnal.

Én vagyok az egyetlen jelölt, aki megígérheti: megóvom a világot a harmadik világháborútól.

Csukják le! – követeli egy Trump-ellenes tüntető.

A dolgok kiéleződésével párhuzamosan a kampánygépezet is beindult. Egy kiszivárogtatott jelentés szerint a vád alá helyezés utáni napokban a kampánystáb hétmillió dollárral lett gazdagabb, ami jelzi, hogy az újbóli reflektorfénybe kerülés nem feltétlenül hátrányos Trump elnökjelölti esélyeire nézve. A közvélemény-kutatások szerint Trump vezeti a republikánus elnökjelöltek listáját. Ezzel csak egy apró probléma van, hogy egyelőre nem szerepel rajta Trump legnagyobb párton belüli kihívója, Ron DeSantis floridai kormányzó.

DeSantis várhatóan a jövő hónapban, az állam törvényhozási szezonjának befejeztével jelenti be indulását.

DeSantis döntése mögött azonban egy taktikai megfontolás is húzódik: nagyon bölcsen megvárja a Trump-per fejleményeit, felméri, hogy a közvélemény miként reagál a volt elnök vád alá helyezésére. DeSantis kampánystábja egyébként nemrég hozta nyilvánosságra, hogy a múlt hónapban összeállt csapat eddig 30 millió dollárt gyűjtött össze.