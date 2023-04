Az elektromos autók adják majd az idei eladások 18 százalékát a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdán nyilvánosságra hozott globális előrejelzése szerint. A forgalmuk várhatóan 35 százalékkal, 14 millió darabra nő a tavalyi tízmillióról, ami már akkor több volt, mint az Európai Unióban eladott összes személyautó. A fejlődést jól mutatja, hogy 2020-ban az eladott személygépkocsiknak csak a négy, 2022-ben már a 14 százaléka volt elektromos.

Kínában fut a világ elektromos autóinak több mint fele.

Fotó: Getty Images

A jelentés szerint 2022-ben több mint 26 millió ilyen meghajtású kocsi futott a világ útjain, 60 százalékkal több, mint 2021-ben.

A robbanómotorról elektromos meghajtásra való fokozatos átállásnak köszönhetően 2030-ra naponta legalább ötmillió hordóval csökken az olaj iránti globális kereslet.

Az élharcos Kína, ott fut a világ összes elektromos autójának több mint a fele. A távol-keleti ország domináns szerepet játszik a globális akkumulátorgyártásban is, és tavaly ott talált gazdára az elektromos autók hatvan százaléka.

A második legnagyobb piac Európa, ahol tavaly 15 százalékkal nőttek az eladások, míg az Egyesült Államokban 55 százalékkal.

Kínában és Európában az akkumulátoros modellek közel kétharmadát a városi terepjárók (SUV) és a nagy méretű személygépkocsik teszik ki, az Egyesült Államokban pedig ennél is nagyobb az arányuk.

Európán belül tavaly Németországban adták el a legtöbb elektromos kocsit, a németeket a franciák és a svédek követték, míg az utolsó helyeken Bulgária, Észtország és Ciprus kullogott.

Európa a második legnagyobb piac Kína után.

Fotó: Getty Images

„Kínán kívül az eredetiberendezés-gyártóknak (OEM-ek) megfizethető, versenyképes árú lehetőségeket kell kínálniuk, hogy lehetővé tegyék az elektromos autók tömeges elterjedését” – hangsúlyozza az IEA jelentése.

A feltörekvő és fejlődő gazdaságokban a két- vagy háromkerekű elektromos járművek száma meghaladja az autókét. A tanulmány szerint hatalmas potenciál rejlik Indiában, amely a világ legnépesebb országa. Már 2022-ben jelentősen megnőttek az eladások ott is, akárcsak Thaiföldön és Indonéziában – ez még csak 80 ezer darabot jelent, viszont az előző évhez képest 300 százalékos ugrás.

A jelentés emlékeztet arra is, hogy Indiában gyorsan nő az elektromos kocsik és alkatrészek gyártása is a kormány 3,2 milliárd dolláros ösztönzőprogramjának köszönhetően, ami 8,3 milliárd dolláros beruházást eredményezett.

Kína a gyártásban is domináns szerepet játszik.

Fotó: Zhejiang Daily

Bár az alacsony és zéró károsanyag-kibocsátású járművekben rejlő lehetőségek izgalmasak, a fosszilis tüzelőanyaggal hajtott autókról való elmozdulás nem mindig lesz zökkenőmentes – figyelmeztetett az IEA.

Aggályok merültek fel például amiatt, hogy az elektromos járműveket – az alacsonyabb zajszintjük miatt – a látás- és halláskárosultak nehezebben észlelik. Gondot jelentenek a magas költségek és a megfelelő töltési infrastruktúra kiépítése is.