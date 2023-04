A trendekre a munkaadók is reagáltak. Callam Pickering, az Indeed Inc. globális munkaerő-toborzási oldal ázsiai csendes-óceáni közgazdásza szerint a rövidebb munkahéttel hirdetett állásokra 50 százalékkal többen jelentkeznek.

Nem mindegy, mennyit kell dolgozni

Ausztrália világjárvány utáni fellendülését a munkaadók hihetetlen munkaerőigénye, valamint a mentális egészséggel és a dolgozók kiégésével kapcsolatos aggodalmak jellemezték

– mondta Pickering. „Érthető, hogy egyre több munkaadó hajlandó nagyobb rugalmasságot adni munkavállalói számára” – hangsúlyozta.

A rugalmas lehetőségek, például az otthoni munkavégzés szabadsága iránt világszerte megnőtt a munkavállalók érdeklődése a pandémia után. Nagy-Britanniában például

a kísérleti jelleggel bevezetett négynapos munkahét során nőttek a társaságok bevételei, csökkent a fluktuáció, és a munkavállalók kevésbé égtek ki.

A tesztben részt vevő cégek többsége végül a változtatás véglegesítése mellett döntött.

„Alapvetően sikeresek az ehhez hasonló kísérletek, így tehát valószínűsíteni lehet, hogy mind a cégek nyitottsága, mind a munkavállalók érdeklődése nőni fog.”

Ausztráliában a munkanélküliség 3,5 százalékra csökkent, és a törvényhozók a múlt hónapban alapvetően támogatták a rövidebb munkahét kipróbálására vonatkozó ajánlásokat, azaz elkezdtek felsorakozni a nagyobb rugalmasság mellett. A képviselők véleményét számtalan tanulmány is megerősíti: az amerikai, az ír és az ausztrál vállalkozások bevételei nőttek, és az alkalmazottak teljesítménye is emelkedett, csökkentek a hiányzások, és a fluktuáció is visszaesett. Az Indeed jelentése szerint az iparágak közül a jog, a média, és az ipar területén regisztrálták a legtöbb négynapos munkahetet kínáló céget.