Az Egyesült Királyságban a legmagasabb az infláció a nyugati-európai országok között. A nemzeti statisztikai hivatal (ONS) szerdán nyilvánosságra hozott adatai szerint a fogyasztói árak változatlanul gyorsabban nőnek a várakozásoknál, márciusban az elemzők által jelzett 9,8 százalék helyett az infláció csupán 10,1 százalékra lassult éves bázison a februári 10,4 százalékról.

Az élelmiszerek 1977 óta nem drágultak ilyen ütemben.

Fotó: Tolga Akmen / AFP

Az árak havi összevetésben 0,8 százalékkal emelkedtek a várt 0,5 helyett a februári 1,1 százalék után, a maginfláció is magasabb a vártnál, az előző év azonos időszakához képest 6,2, havi bázison 0,9 százalékos.

Az üzemanyagárak ugyan csökkentek az egy évvel ezelőttihez képest, amikor az Ukrajna elleni orosz invázió hatására jelentősen megugrottak, a háztartási gáz, az elektromos áram és az élelmiszerek ára azonban tovább nő.

Az ONS szerint az élelmiszerár-infláció elérte a 19,1 százalékot, ami a legmagasabb 1977 augusztusa óta.

A kenyérfélék és egyéb feldolgozott gabonatermékek még többel, 19,4 százalékkal kerültek többe egy év alatt.

Valamivel lassabban drágultak a ruhaneműk, a bútorok és a háztartási gépek, ezeket azonban részben ellensúlyozta az élelmiszerek ára, amely továbbra is meredeken emelkedik, a kenyér- és gabonaneműárak inflációja rekordmagas, idézte a Sky News Grant Fitznert, az ONS vezető közgazdászát.

A vártnál kevésbé lassuló infláció azt jelenti, hogy a Bank of England várhatóan tovább emeli az alapkamatot a következő ülésén. Ezt erősítik a pénzügyminiszter szavai is.

Ezek a számok megerősítik, hogy miért kell folytatnunk az infláció csökkentésére irányuló erőfeszítéseinket, hogy így enyhíthessük a családokra és a vállalkozásokra nehezedő nyomást

– fogalmazott Jeremy Hunt.

Az üzemanyag ára egy éve megugrott, most ehhez képest csökken.

Fotó: Rasid Necati Aslim

A BoE a múlt hónapban még azt jelezte, hogy az infláció jelentősen visszaesik a második negyedévben, márciusban pedig 9,2 százalékra csökken – ez utóbbi prognózis nem jött be. A vártnál nagyobb mértékben emelkedtek viszont a bérek.

„Egy újabb 25 bázispontos kamatemelés nagyon valószínűnek tűnik májusban, és a jegybanknak készen kell állnia a további lépésekre, hacsak a gazdasági adatok nem mutatják a lehűlés egyértelműbb jeleit" – értékelte a Reutersnek Hugh Gimber, a JP Morgan Asset Management globális piaci stratégája.