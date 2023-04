Háromszázezernél is több alkalommal ürítettek szennyvizet tavaly a brit vizekbe a hivatalos adatok szerint. A kormány szerint ez a nagyságrend elfogadhatatlan.

A Thames Water Long Reach víztisztító létesítménye a Temze-torkolat partján, Dartfordban.

Fotó: AFP

Korlátlan pénzbírsággal sújthatják a jövőben a brit vízműveket a kormány javaslata nyomán, amit egy sajtóinformáció szerint napokon belül nyilvánosságra hoznak.

Jelenleg legfeljebb 250 ezer fontra bírságolhatják azokat a szolgáltatókat, amelyek nagy mennyiségben engednek kezeletlen szennyvizet az élővízbe. Ez a szám 19 százalékos csökkenés a 2021-es adathoz képest, viszont inkább a szárazabb időjárásnak, mintsem a vízművek környezetkímélő eljárásainak köszönhetően – derült ki a brit környezetvédelmi ügynökség legfrissebb adataiból. A leendő jogszabály erősebb jogosítványt adna bírósági eljárás nélkül is a szankcionálásra az ügynökségnek.

„A nagyobb bírságokból származó pénzt a vízművek nyereségéből szedjük be, és a természeti vizek megvédésére fordítjuk” – mondta Thérese Coffey környezetvédelmi államtitkár, aki arra célozhatott, hogy a szabályozó hatóság, az Ofwat kényszerítheti a szennyező vállalatokat, hogy a büntetéseket ne a fogyasztói számlákból, hanem a nyereségből finanszírozzák. A The Telegraph ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy várhatóan 2025-től emelik a lakossági vízdíjakat.

Az ilyen összegek most az államkincstárhoz kerülnek, de a tervek szerint a jövőben a Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékügyi Minisztérium Víz-helyreállítási alapjába kerül, amelyből a vizes élőhelyek helyreállítását, újak létrehozását és a folyók kezelését finanszírozzák.

Charles Watson, a River Action elnöke és alapítója szerint a büntetések megreformálása azt jelentheti, hogy a kormány „végre felébredt arra a hatalmas közfelháborodásra”, amely a folyók szennyezése miatt robbant ki.

A vízművekre vonatkozó büntetéseknek jelenleg nem elég nagy a visszatartó erejük. A bírságok felső határának feloldásával most már valódi elrettentésre van lehetőség

– mondta a BBC-nek az elnök, aki emlékeztetett, hogy a kérdéses környezetvédelmi alapból korábban pénzt vontak ki, nehezítve a szennyezők ellenőrzését és felelősségre vonását.

Szennyvízzel kapcsolatos természetvédelmi reform

A kormány terve minden szennyező anyagot – beleértve a műanyagokat és a mezőgazdaságban használt vegyi anyagokat is – érint. A vízkészletek védelme érdekében megkönnyítik az új víztározók építését, és korlátozásokat vezethetnek be a ruházatban és a festékekben használt vegyi anyagok használatára. Az elgondolások közt szerepel például a nedves törlőkendők műanyagtartalmának betiltása is. A gyártókat és a hirdetőket arra ösztönznék, hogy csak olyan termékeket tüntessenek fel „öblíthető” jelzéssel, amelyek biztonságosan kerülhetnek a szennyvízhálózatba.

A koncepció a háztartások fogyasztásának csökkentésére is törekszik. Ehhez arra ösztönzik a szolgáltatókat, hogy gyors ütemben növeljék az intelligens vízmérők felszerelését. A kormány tervei szerint az új építésű házakba alapfelszerelésként hatékonyabb csapokat, WC-ket és mosógépeket telepíthetnek.

A kormány emellett 1,6 milliárd fontot szán a vízügyi infrastruktúra fejlesztésére, hogy évente mintegy tízezerrel csökkentsék a szennyvízkieresztések számát.

A Munkáspárt már korábban bejelentette, hogy hatalomra kerülése esetén kötelezővé tenné az összes szennyvízelvezető csatorna ellenőrzését, és automatikusan büntetné a szabálytalan szennyvízkiengedést. Coffey egészen az ellenlábas párt tervének megjelenéséig ellenezte a pénzbírságok megemelését. A Liberális Demokraták szerint Coffey államtitkárnak le kellene mondania a pénteken nyilvánosságra hozott számok miatt, míg a Zöld Párt a vízműveket vonná felelősségre.

A természetvédők szkeptikusak

A javaslatok valószínűleg az évi 300 ezer szennyvízkibocsátás kevesebb mint 1 százalékát kezelik a kampánycsoportok szerint. Ennek oka az, hogy a vállalatoknak kivételes körülmények között, például heves esőzések esetén, engedélyezik, hogy a szennyvíztúlfolyó rendszerükből kiengedhessék a szennyezett vizet.

Az 1,6 milliárd fontos beruházás a szennyvízátfolyások mindössze 3 százalékát kezeli, ami szánalmasan kevés, csepp a tengerben

– mondta Laure Reineke a Henley Mermaids kampánycsoporttól.

Létezik olyan vízmű, amelyik igen átláthatóan működik. A Thames Water Long Reach interaktív térképen jelöli, hogy a szolgáltatási területén pontosan hol mikor és mennyi ideig eresztettek szennyvizet természetes vízbe.