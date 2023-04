Politikailag motivált bejegyzéseket hallgathat el a Twitter

Arra utaló jeleket fedeztek fel, hogy a Twitter korábbi ígéretével szemben mégsem tünteti fel, ha egy tweet valójában politikai hirdetés – ha ez szándékos, és máskor is előfordul, akár a közvélemény befolyásolásának is minősülhet. Közben felvásárolták az amerikai konzervatívok egyik feltörekvő közösségi médiaplatformját, ahova azok is posztolhattak, akiket máshonnan már kitiltottak.

1 órája | Szerző: Szigeti Hajnalka

