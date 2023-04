Az Egyesült Államok dízelfogyasztása idén eddig 2 százalékkal csökkent, a visszaesés a nyugati parton még nagyobb. Kínában is visszaesett az áruforgalmat bonyolító nyerges vontatók száma az utakon. Ezzel egy időben egy éve a legalacsonyabb szintre esett a gázolaj és a nyersolaj közötti árkülönbség.

Fotó: Getty Images

A 2 százalékos fogyasztáscsökkenési tempó az egész évre tartósulhat az Egyesült Államokban az S&P Global szerint. Ha a jóslat beigazolódik, akkor idén regisztrálják majd a legnagyobb gázolajfogyasztás-visszaesést 2016 óta.

A 2008–2009-es válság óta idén lehet a legrosszabb a gazdasági klíma

– mondta az S&P üzemanyagpiaci szakértője, Debnil Chowdhury. Hasonló véleményt fogalmazott meg a Nationwide Economics vezető közgazdásza is. Ben Ayers szerint a gázolajfogyasztás csökkenését is vissza lehet vezetni a háztartások költekezésének visszafogására. Úgy véli, hogy a dízelkereslet csökkenése „beleillik a recessziós forgatókönyvbe”. Idehaza egyébként szerdán ismét csökken a gázolaj ára.

Recesszió a láthatáron

Elemzők most egyéves távlaton 65 százalékos esélyt adnak a recessziónak az amerikai gazdaságban. A veszély Európában valamivel kisebb, itt a szakértők szerint 49 százalékos eséllyel eshet vissza a gazdaság teljesítménye. Kínában a kockázat alacsonyabb, de ott a fogyasztói bizalom számottevő javulására van szükség a Covid-korlátozások elnyúló hatásai miatt.

A dízelkereslet csökkenését a teherszállítás visszaesése okozza.

Kínában a gázolajfogyasztás 60, az Egyesült Államokban 70 százalékot tesz ki. A hivatalos kínai adatok szerint a teherautók száma 8 százalékkal csökkent, míg az OilChem adatai szerint ezzel egy időben, április elején a gázolaj kereskedelmi készletei nyolchavi csúcsra emelkedtek. Indonéziában a kormány megkezdte az ártámogatások csökkentését, ami szintén visszafogja a fogyasztást. Az Egyesült Államokban

a kiskereskedők fokozatosan felduzzasztották készleteiket, így ritkábban vettek igénybe szállítási szolgáltatást. Beszédes, hogy a FreightWaves adatai szerint a márciusi teherszállítási volumen az elmúlt öt év legalacsonyabb szintjére esett.

Az Egyesült Államokban a fogyasztói szokások is megváltoztak: míg a pandémia alatti bezártság alatt az emberek tömegesen rendeltek fogyasztási cikkeket az interneten, mostanra inkább utazásokra és szórakozásra költenek, csökkentve ezzel a szállítási volument is. Emellett az infláció meglódulása miatt a fogyasztók is igyekeznek eltolni a nagyobb értékű árucikkek beszerzését.

Amerikán belül a nyugati parton rosszabb a a helyzet. Ott ugyanis a technológiai szektort sújtó tömeges létszámleépítések és a bankválság következtében még erőteljesebben visszaesik a fogyasztás – mindez 5 százalékos gázolajfogyasztás-csökkenésben csapódhat le. A Los Angeles-i kikötőben hároméves mélypontra zuhant a beérkező konténerek mennyisége, így tehát kevesebb árut kell a kamionoknak „kézbesíteniük”országszerte.

Fotó: Shutterstock

Nincs esély a felívelésre

Az év második fele inkább további csökkenést hozhat, mintsem a fogyasztás növekedését, legalábbis Kínában – mondta az FGE kínai részlegének vezetője. Mia Geng szerint a globális ellenszél miatt az ázsiai gigásznak a belső fogyasztásra kell támaszkodnia. Sovány vigasz lehet, hogy

a nyári utazások némileg emelhetik a keresletet, de még a legoptimistább Európáról szóló előrejelzés is legfeljebb 9 százalékos igénynövekedést valószínűsít.

A FreightWaves szakértője szerint a dízel esetében nem lehet abban bízni, hogy az alacsonyabb ár magától megnöveli a fogyasztást.

A cégek nem azért mozgatják a termékeket, mert olcsóbb az üzemanyag, hanem azért, mert azokat valahol várják a fogyasztók

– foglalta össze véleményét.