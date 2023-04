Az INA 2022 novemberében leállította a fiumei olajfinomítóját, és belekezdett a létesítmény nagyszabású felújításába és bővítésbe. A Mol érdekeltségébe tartozó vállalat első ízben a nehézolaj-maradványok feldolgozására szolgáló, úgynevezett késleltetett kokszolóüzemét modernizálja. A munka a tervek szerint 5 hónapot vett volna igénybe, és április elejére befejeződött volna, ám a finomító még mindig nem indult újra.

Fotó: Dolezalphoto.cz

Az ügy kapcsán a Novi List horvát lap felkereste az INA vezetőségét, amely elmondta, hogy két hónapot is tolódhat a felújítás, a szükséges mechanikai munkálatokat ugyanis még nem sikerült elvégezni.

A kokszolót ráadásul az összeszerelés után több tesztnek is alá kell vetni, ezért leghamarabb május második felében állhatnak munkába az új gépsorok. A teljes felújítás azonban ekkor sem lesz kész, a finomítót őszre ismét le kell állítani. A csaknem 200 milliárd forint értékű felújítás után a fiumei finomító kapacitása jelentősen megnő, és évi 4,3 millió tonna kőolajat tud majd feldolgozni. Ez mintegy 85 százalékos kapacitásbővítést jelent. Ez azért is fontos, mert az 1883-ban alapított, és ezzel a világ harmadik legrégebb ideje üzemelő finomítója eddig nem volt képes ellátni Horvátország belföldi szükségleteit sem, a jövőben viszont már exportra is jut az itt előállított üzemanyagokból. Ehhez azonban vákuumgázolajra van szükség, amit eddig Oroszországból vásároltak, a szankciók miatt viszont a jövő évtől más források után kell nézniük.



Félnek a kis benzinkutak



A finomító újraindításáig az INA külföldről importálja az ország ellátásához szükséges üzemanyagot, és az olajipari vállalat szerint ez ország energiaellátása a következő hónapokban is biztosított lesz, nem kell hiánytól tartani. Ennek ellenére a kis töltőállomások üzemeltetői aggódnak, ők ugyanis az INA-tól vásárolják a kőolajipari termékeket és ők lesznek az elsők, akik egy esetleges ellátási probléma esetén üzemanyag nélkül maradnak. Horvátország egyébként a finomító leállítása óta 900 ezer tonna finomított kőolajszármazékot vásárolt külföldről.