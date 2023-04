A Standard and Poor’s nemzetközi hitelminősítő ügynökség kedden megerősítette Szerbia BB plusz szintű besorolását. Az indoklásban olvasható, hogy tette ezt annak ellenére, hogy a geopolitikai események továbbra is kifejezett kockázatokat jelentenek a világgazdaság, így a szerb nemzetgazdaság folyamatainak alakulására. Az S&P azt is megerősítette, hogy az országnak stabil kilátásai vannak az adósosztályzat további javulására – közölte a Szerb Nemzeti Bank (NBS).

A Wagner csoport toborzási plakátja Belgrádban –a geopolitikai kockázatok ellenére stabil maradt a hitelminősítés.

Fotó: AFP

Ez a szint, amelyet valójában megerősített a hitelminősítő, befektetésre nem ajánlott, spekulatív kategória ugyan, de csak egy fokozattal van a befektetésre ajánlható kategória alatt. Jorgovanka Tabakovic értékelésében ezt is kiemelte. A bankkormányzó szerint a tény, hogy Szerbia továbbra is csak egy lépésre van a befektetésre ajánlott kategóriától, bizonyítéka annak, hogy az ország a több mint három éve tartó válság feltételei közepette is megfelelő monetáris politikát folytat.

A szerb államadósság alakulása (a GDP százalékában)

A jegybank szerint hamarosan csökkenő tendenciát mutat majd az infláció, köszönhetően annak, hogy az energetikai szektorban világszinten csökkennek az árak, emellett javulás tapasztalható a nemzetközi szállítmányozás terén is. Az éves infláció az országban 16,1 százalékos márciusban, ami megegyezik a várakozásokkal, illetve csak kicsivel magasabb azoknál. Leszögezik, az infláció egészének kétharmadát továbbra is az élelmiszerek, valamint az energiahordozók magas ára teszi ki, és ez, mint kifejtik, jellemzően nemzetközi folyamatokra vezethető vissza.

A Standard and Poor’s indoklásában olvasható, hogy az irányadó kamatláb fokozatos növelésével sikerült megakadályozni az infláció elszabadulását. A jegybank április 6-án újabb 25 bázisponttal emelte meg az irányadó alapkamatot, amely most 6 százalékos. Az NBS szerint az idei évben 2 és 3 százalék közötti GDP-növekedés várható Szerbiában.