Véget ért Franciaország első, vállalati gondatlanságból elkövetett emberölési pere hétfőn, amivel egy csaknem 14 éve történt katasztrófa jogi megítélésére kerülhetett pont. A pert azután indították a cégek ellen, hogy a Rio de Janeiróból Párizsba tartó AF447-es járat egy vihar következtében az Atlanti-óceánba zuhant 2009. június 1-jén. A tragédiát senki sem élte túl. A 228 áldozat közül csak néhánynak a családja küzdött a végsőkig a bíróságon.

A képen az Air France flottájában repülő Airbus A330-as látható, épp olyan, mint amilyen lezuhant az Egyenlítő környékén.

Fotó: Soós József / Shutterstock

Az A330-as utasszállítógép fekete dobozait a tragédia után két évvel találták meg. Rögzített adataikból szakértők megállapították, hogy a pilóták nem reagáltak megfelelően a sebességérzékelők eljegesedésére, és anélkül kezdtek szabadesésbe, hogy tettek volna a vészjelzések ellen. A jogi procedúra során pedig kiderült, hogy az Air France és az Airbus már korábban tudott az érzékelők problémájáról.

A perben azt vitatták, hogy az Airbus a sebességméréssel kapcsolatos egyre gyakoribb panaszokra megfelelő gyorsasággal reagált-e, továbbá hogy az Air France légitársaság megfelelően kiképezte-e a pilótákat a vészhelyzetek kezelésére.

A bizonyítási eljárás után azonban az ügyészek maguk is arra a következtetésre jutottak, hogy nincs elég információ a felelősségre vonáshoz. A két cég képviselői állították, hogy vétlenek a vádpontokban, ám korábban polgári jogi eljárásban kártérítést fizettek az áldozatok családjának.

A nyilvános per végét jelentő ítélet kihirdetésekor a párizsi bíró felsorolta a társaságok által elkövetett hanyagságokat, ám azt is kijelentette, hogy ezek együttesen sem elegendők annak büntetőjogi megállapításához, hogy miattuk következett be az ország legsúlyosabb repülőgép-katasztrófája. „A valószínűsíthető okozati összefüggés nem elegendő a bűncselekmény minősítéséhez” – mondta Sylvie Daunis bírónő. A családok nehezen, de tudomásul vették az ítéletet,

„Elveszett szeretteink másodszor is meghaltak. Rosszul érzem magam” – mondta Claire Durousseau, aki a 2009-es balesetben unokahúgát vesztette el. Daniele Lam, a felperesek képviselője pedig „megrázónak” nevezte az ítéletet, és szerinte a legnagyobb vesztes a francia igazságszolgáltatás.

Az AF447-es katasztrófája az egyik legtöbbet vitatott eset a légi közlekedésben, amely számos technikai és képzési változtatáshoz vezetett – írta a Reuters.