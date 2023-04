Az amerikaiak és az oroszok alapvetően három hipergyors fegyvertípust azonosítanak, mindhárom felszerelhető nukleáris robbanófejjel. 1. A légi indítású, jól manőverező, pontos, közepes hatótávolságú hipergyors rakéták. Ez az amerikai ARRW, illetve az orosz Kinzsal rakétatípusok. Ezek számítanak a legolcsóbbaknak ebben a fegyverkategóriában. 2. A hipergyors (scramjet meghajtású) önállóan manőverező robotrepülőgépek (cirkálórakéták). Az ismert típusok a közepes-átmeneti hatótávolságú, 5500 kilométernél kisebb távot teljesítő fegyverek. Ezek Oroszországban a Cirkon rakéták, amelyek „éles”, harci bevetéséről nem tudunk. 3. A hiperszonikus űrsiklók (hypersonic glide vehicles – HGV). Nincs saját hajtómotorjuk. Ezeket hordozórakéták viszik fel az űrbe, legalább 1500 kilométer magasra. Aztán az űrsiklók orrát a föld felé fordítják. A föld tömegvonzása hatalmas sebességet ad az égitestünkre irányítottan visszahulló űrsiklóknak, amelyek ezt is felhasználva a felső légrétegekbe érve ezeken mint légpárnákon többször fel-felpattannak. Irányíthatók, még a „pattogós” hipergyors repülési szakaszukban is. Mindhárom hipergyors fegyverrendszer – egyelőre – a hagyományos lég- és rakétavédelmi szisztémák által sebezhetetlen. Működő, bevethető ilyen fegyvereik jelen ismereteink szerint csak az oroszoknak és a kínaiaknak vannak. De Moszkva sem vetette még be a másik két hipergyors fegyverét, a Cirkont és a hiperszonikus űrsiklóját, az Avangardot, holott Moszkva állítása szerint mindkét hipersebességű fegyvere működőképes, bevethető.