A halála utáni időszakról is beszélt Elon Musk – meglepődhettek az örökösök

Külön üzletágat szentelne a mesterséges intelligenciának a cégbirodalmán belül Elon Musk. A milliárdos szerint a Google és a Microsoft mellett egy harmadik erős szereplő is szükséges az úttörő iparágban, amit mihamarabb szabályozni kellene. Elképzelése szerint ennek részese lenne a Twitter és a Tesla is. Az üzletembert az aktuális kérdéseken túl az utódlás is foglalkoztatja, amiről már intézkedett is.

29 perce | Szerző: Németh Anita

