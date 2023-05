A Micron Technology csipbehozatalának betiltása az első jelentős pekingi válaszlépés a Kínába irányuló amerikai technológiai export felügyeletét és engedélyezését szigorító Egyesült Államok irányába. Most az a kérdés, hogy Hszi Csin-ping elnök más nyugati vállalatokat is célba vesz-e, kockáztatva ezzel, hogy a saját gazdaságának is károkat okoz – írta a Bloomberg.

Fotó: Charles Knowles / Shutterstock

Mint ismert, az Egyesült Államok az elmúlt években egyre több területen és egyre szigorúbban korlátozta Kína fejlett csipekhez és más technológiákhoz való hozzáférését, hogy megakadályozza ezek esetleges katonai fejlesztésekhez történő felhasználását. Peking eddig nem tett érdemi válaszlépéseket.

Ám azután, hogy a G7-ek közös közleményben fogadták meg, hogy fellépnek Kína „gazdasági kényszerítése ellen”, Hszi szankciókat vezetett be az egyik amerikai csipgyártó, a Micron ellen.

A Micron a bevételeinek nagyjából 11 százalékát Kínából szerzi, ám belsős információk szerint a cég vezetése már épp a kivonulást fontolgatta, így a veszteségek hosszú távon valószínűleg nem lesznek súlyosak.

A belföldi iparnak okozott kár minimális, mivel a Micron memóriacsipjeit könnyen lecserélhetik a helyi beszállítók vagy a dél-koreai Samsung és a Hynix termékeire. Az igazi teszt az lesz, hogy Kína tesz-e lépéseket az olyan amerikai vállalatok ellen, mint a Qualcomm és az Intel, amelyek termékei létfontosságúak okostelefon- és szervergyártásához. Ja Ian Chong, a Szingapúri Nemzeti Egyetem docense szerint Peking meglehetősen óvatosan jár el az exporttilalmi konfliktusban, a Micron korlátozása is csak üzenetértékű.

Míg a Micron szerepe fontos, de nem elengedhetetlen a kínai technológiai ágazatban, addig a többi nagy amerikai vállalat korlátozása már súlyos következményekkel járna a gazdaság növekedése szempontjából egy olyan időszakban, amikor a Covid utáni újranyitás gondjaival is meg kell küzdeniük.

S bár Vang Ven-tao kínai kereskedelmi miniszter hétfőn megpróbálta a külföldi vállalkozásokat biztosítani arról, hogy Kína megvédi az érdekeiket és a jogaikat, a nyugati cégek egyre jobban tartanak Peking szeszélyességétől, és ez a hosszú távú befektetéseknek is ártani fog.

Bár Pekingnek a Micron-tilalom miatt nem kell nagy árat fizetnie, a lépés azt mutatja, hogy a kínaiaknak úgy kell vadászniuk az amerikai célpontokra, hogy a megtámadásuk ne nekik fájjon jobban

– mondta Evan Medeiros, a Georgetown Egyetem professzora, a Nemzetbiztonsági Tanács volt tagja.

Ez pedig nem csak az amerikaiakkal szembeni fellépésnél okoz problémát. Emlékezetes, hogy miután Ausztrália hivatalos vizsgálatot akart indítani a koronavírus-járvány eredetével kapcsolatban, Kína extra vámokkal és tilalmakkal kezdett el fenyegetőzni. Peking azonban kénytelen volt meghátrálni, amikor felmerült, hogy emiatt befagyhat az országba tartó ausztrál nyersanyagimport is, amely kritikus fontosságú a gazdaság számára.