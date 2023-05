Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén elfogadott álláspontja szerint 2026-tól a szén-, olaj- és gázimportőröket annak bizonyítására kell kötelezni, hogy az importált fosszilis energia is megfelel az energiaágazat metánkibocsátásának csökkentését célzó uniós rendelet követelményeinek – tájékoztatott az uniós parlament kedden.

Fotó: AFP

A rendelet hatálya terjedjen ki az olaj-, fosszilis gáz- és szénágazatból származó közvetlen metánkibocsátásra, valamint a biometán mellett a petrolkémiai ágazatra is

– írták a metánkibocsátás csökkentését célzó jogszabály-javaslattal kapcsolatos álláspontjukban az Európai Parlament képviselői.

Az EP azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy 2025 végéig tegyen javaslatot az uniós metánkibocsátás 2030-ra vonatkozó kötelező csökkentési céljának meghatározására valamennyi érintett ágazat tekintetében. A tagállamoknak emellett nemzeti kibocsátáscsökkentési célokat kellene meghatározniuk integrált nemzeti energia- és klímatervük részeként.

Az EP által támogatott, az Irány az 55 százalék (Fit for 55) elnevezésű intézkedéscsomag részét képező jogszabályra vonatkozó javaslat új követelményeket vezet be az olaj-, a gáz- és a szénágazat számára a metánkibocsátás legszigorúbb normák szerinti mérésére, jelentésére és hitelesítésére vonatkozóan is.

A szénágazatban a tagállamoknak folyamatosan mérniük és jelenteniük kell a föld alatti bányák és a külszíni bányák metánkibocsátását.

Nyilvános jegyzéket kell készíteniük a legalább 50 éve bezárt és felhagyott bányákról, és mérniük kell azok kibocsátását.

A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának közleményében Tóth Edina és Gyürk András fideszes EP-képviselők hangsúlyozták: a metánszivárgások mérséklésére vonatkozó EP-javaslat éppen a jogszabály céljának hatékony megvalósítását lehetetlenítené el.

A javaslatok veszélyeztetik az energiaellátás biztonságát, rezsiáremelést jelentenek, és növelik a vállalkozások bürokratikus terheit.

Az energiaár-robbanásban megkerülhetetlen az EU elhibázott energia- és klímapolitikájának szerepe, ez a javaslat pedig csak tovább rontja a helyzetet – írták.

Az európai energiaszektor a globális metánkibocsátás mintegy 1 százalékát adja. Ezért a valódi klímavédelemhez az abszurd és kioktató javaslatok helyett széleskörű, kölcsönös tiszteleten alapuló nemzetközi összefogásra van szükség

– fogalmazott Gyürk András. Hozzátette: fel kell tárni és meg kell szüntetni a metánszivárgásokat, de ez csak együttes erővel, közösen sikerülhet.

Magyarország lehet az uniós klímavédelmi csomag nagy vesztese Tóth Edina EP-képviselő felszólította az Európai Parlamentet, hogy a klímavédelmet ne a magyar családok kárára valósítsák meg.