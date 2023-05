Az orosz-ukrán háború 453. napja – friss hírek

A bahmuti ütközet lezárulta – vagyis a város orosz elfoglalása – után sem csillapodnak a kedélyek az orosz-ukrán háborúban. Sőt, ismét Európa legnagyobb működő atomerőműve került a középpontba. A zaporizzsjai atomerőművet hétfőn készenléti és vészhelyzeti áramellátó generátorokra kapcsolták – írta a Zaporizzsjai régió oroszok által ellenőrzött részéről származó információk alapján a Sky News.

Az orosz-ukrán háború kitörése óta parázs a helyzet a zaporizzsjai atomerőmű környékén.

Fotó: AFP

A terület egyik orosz tisztségviselője, Vlagyimir Rogov szerint az erőművet teljesen le kellett kapcsolni a külső áramellátásról azt követően, hogy Ukrajna lekapcsolta az általa ellenőrzött távvezetéket.

Oroszország még a háború első napjaiban foglalta el a hatreaktoros atomerőművet, amely a kontinens legnagyobb erőművének számít.

Az Energoatom ukrán állami atomenergetikai vállalat közleményében arról számolt be, hogy áramszünet van az erőműben.

Anatolij Kurtev, az ukrajnai Zaporizzsja városi tanácsának egyik tisztségviselője úgy nyilatkozott, hogy hétfő kora hajnal óta zajlanak a munkálatok a város áramellátásának helyreállítása érdekében.

Telegram oldalán Kurtev arról írt, hogy az áram lekapcsolására az egyik energetikai létesítményben kialakult vészhelyzet miatt került sor.

A háború tavaly februári kitörése óta nukleáris szakértők, valamint az ENSZ nukleáris megfigyelőszervezete is többször kifejezte aggodalmát amiatt, hogy a térségben aktív katonai jelenlét és harci tevékenység is zajlik.

A szakemberek már hónapok óta figyelmeztetnek arra, hogy az erőműben a harci cselekmények miatt súlyos baleset is bekövetkezhet, a lövések ideiglenes áramkimaradásokat okozhatnak.

Nincs még vége a dalnak Bahmutnál

Az ukrán fegyveres erők arról számoltak be, hogy Bahmut továbbra is a harcok egyik fő színtere marad – írta meg a The Guardian.

Bár Oroszország azt állította, hogy a hétvégén befejeződött a kelet-ukrajnai város felszabadítása, az ukrán tisztviselők következetesen tagadták ezeket a híreket.

Az ellenség továbbra is támadó akciókat vezet. A harcok Bahmut városáért folytatódnak

– írták az ukrán fegyveres erők.

Az ostrommal kapcsolatban az elmúlt napokban egymásnak teljesen ellentmondó hírek jelentek meg. Bahmut a háborúban szimbolikus jelentőségre tett szert, az település annak mércéjévé vált, hogy melyik félnek van nagyobb ellenállóképessége és kitartása a háborúban.