Ha nem lenne elég a megváltozó időjárás, még az egyes, nehezen elindított projektekhez szükséges forrás finanszírozási költségei is az egekbe szöktek, ami újabb fejfájást okoz az amúgy is tehetetlen kormányok számára. A gondokról már a múlt év novemberében határozottan beszélt Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök a COP27 klímakonferencián. Akkor azt mondta, a fejlődő országok „pénzügyi adósságcsapdába” eshetnek, amikor kiutat keresnek az egyre nehezebb helyzetből. Mára bebizonyosodott, hogy pesszimista jóslatai nem voltak alaptalanok.

Fotó: Shutterstock

Ciklonok sújtották eddig idén Afrika délkeleti részét, több száz halálos áldozatot követeltek az áradások Ruandában, Kongóban és Ugandában, egyúttal az elmúlt évtized legnagyobb aszálya tette tönkre a termést Afrika „szarván”. Közben Délkelet-Ázsiában rekordhőmérsékleteket mérnek, Argentínában pedig teljes mezőgazdasági régiókon tette tönkre a termést a csapadékhiány – látható tehát, hogy

a Föld szinte minden területét nagymértékben érinti a klímaváltozás.

Nemcsak éghajlatváltozás, hanem kész humanitárius katasztrófa

Az események „kezelése”, a katasztrófák hatásainak enyhítése persze folyamatosan drágul.

A helyzet faramuci: éppen azoknak az országoknak kerül egyre többe a vészhelyzetek elhárítása, amelyek gazdaságát katasztrófák tépázzák.

A megelőzést elősegítő rendszerek (nagy kapacitású csatornák, öntözés) kiépítésének költsége pedig szintén az egeket súrolja.

Sok ország az alacsony kamatok időszakában kölcsönt vett fel, így tehát most küzdenek a megdrágult adósság visszafizetésével.

A hiteltörlesztés árának emelkedése pedig ugyanúgy sújtja ezen országok kisvállalkozóit is, tovább súlyosbítva a politikai vezetés gondjait.

Egy tipikus példa: Thobani Lubisi kelet-afrikai gazdálkodó éppen belefogott a cukornád betakarításába, amikor két nap alatt csaknem félévnyi eső hullott le. Ez nemcsak a termést áztatta el, hanem a farm szivattyúházát is elöntötte, és az eliszaposodott föld ellehetetlenítette a betakarítást. Thobaninak tehát nemcsak a bevétele úszott el, hanem a család megtakarítását is felemésztette a károk elhárítása. Lubisi végül talpon maradt, de sokan felhagynak a gazdálkodással, vagy bérbe adják földjüket, nem folytatják eddigi tevékenységüket. Az igazán nagy baj az, hogy egyre több hasonló történetet lehet hallani a fejlődő világban,

a Munich Re tavaly a globális természeti katasztrófákból származó veszteséget 270 milliárd dollárra becsülte, aminek több mint felére nem is volt biztosítás.

Maldív – reszketés a turisták árnyékában

Az 1200 aprócska szigetből álló ország súlyos problémával néz szembe. A turistaparadicsom árnyékában, a tengerből lábakon kiálló bungalók mögött a szigetcsoport olyan gyorsan süllyed, hogy költségvetésének csaknem harmadát partfalakra, meliorációs és sótalanító üzemekre költi. Az ország 2026-ban lejáró kötvényeinek átlgos hozama most 19 százalékon áll, azaz ennyivel többet kell majd visszafizetnie a befektetőknek a 2021-ben megszerzett forrásért cserébe három év múlva. Az összeg persze – elviekben – gyakorlatilag bármeddig növekedhet, vagy esetleg csökkenhet is, a világgazdasági folyamatoktól függően.

A Maldív-szigeteknek a megnyugtató alkalmazkodáshoz összesen mintegy 8,8 milliárd dollárt kellene költeniük,

ami a nemzeti költségvetés négyszerese Aminath Shauna, az ország környezetvédelmi, éghajlatváltozási és technológiai minisztere szerint. A szigetek 64 százalékát éri erózió az emelkedő tengerszint miatt.

Miután kockázatosnk tartanak minket, még kölcsönt sem vehetünk fel, aminek a segítségével esetleg meg tudnánk magunkat védeni, és ami hozzájárulhatna gazdaságunk erősödéséhez is

– panaszkodott a miniszter a Bloombergnek.

Fotó: Shutterstock



Ördögi kör

Az egyre sokasodó természeti katasztrófák miatt a befektetők elfordulnak a feltörekvő országoktól, kamataik emelkednek, ami folyamatosan növeli adósságterheiket.

A megemelkedett kockázati prémium miatt pedig egyre mélyebb gödörbe esnek, és egyre esélytelenebb lesz növelniük az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességüket

– áll a Bostoni Egyetem tanulmányában.

Mozambik gazdasága már a 2019-es Ida ciklon érkezése előtt is igen rossz állapotban volt. A vihar aztán felkorbácsolta az inflációt, az ország belső adóssága 2019 óta több mint megduplázódott, 4,7 milliárd dollárra nőtt, és az év elején a késedelmes adósságfizetések sorozata miatt a Moody’s nem teljesítőnek minősítette az országot. Így pedig képtelen olyan forrásokhoz jutni, amit gazdasága rendbe tételére költhetne.

Fotó: Shutterstock



Segélyekért könyörögnek

Az éghajlatváltozást okozó károsanyag-kibocsátás nagy részéért a fejlett országok a felelősek, így némileg érthető, hogy a nehéz helyzetben nagyobb mértékű támogatásra számítanak a fejlődők, amit egyébként meg is kapnak. A COP27 konferencián áttörő egyezség született: a fejlett országok egy alap létrehozásáról döntöttek. Az elmúlt több mint fél évben azonban a megegyezésen kívül nem történt előrelépés az ügyben.

Összességében a támogatási hajlandóság tehát nő, de eddig mindig jóval kevesebb apanázs érkezett meg valójában a fejlődőkhöz, mint amiről előzetesen hallani lehetett.

A piaci forrás lehetőségeit jól mutatja az ENSZ jelentése, amely szerint a megújulóprojekteket hajlandó finanszírozni a piaci tőke, de az alkalmazkodás iránt kicsi az elköteleződés:

minden 12 dollárból mindössze 1 megy tengerfalak, csatornák építésére.

Sok a megoldatlan kérdés, de azért látni kedvező példákat is: Nkomaziban például könnyen juthatnak hitelhez a cukornádtermesztők az Akwandze Agricultural Finance közösségi banktól, amely birtokolja a termőterületeket, de egyúttal olcsó forrást is biztosít. Persze az olcsó hitel jelentősége is eltörpül, ha a termés veszélyben van, vagy elpusztul, például árvíz miatt. A helyzetből való biztos kiút tehát még nem körvonalazódott, de egyetlen dolog biztos:

A magántőke mostaninál nagyobb mértékű bevonása nélkülözhetetlennek tűnik

– mondta Norbert Ling a szingapúri Invesco Asset Management ESG-hitelportfóliómenedzsere.