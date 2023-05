Negyed százalékponttal emelte irányadó kamatát csütörtökön az Európai Központi Bank, lassítva a szigorítás ütemét, akár csak szerdán a Federal Reserve. Az európai színtér azonban teljesen más, mint az amerikai, sokkal több a bizonytalanság, ennek megfelelően az euró árfolyama derekasan kilenghet, ami akár a forintra is kihathat.

Fotó: AFP

Az EKB fő kamata 3,75 százalékra emelkedett. Ez a hetedik egymást követő emelés – az ütem azonban csökkent a megelőző 50 bázispontról –, és a bank ezzel együtt már 350 bázispontot szigorított. A Fed – amely hónapokkal korábban kezdte a kamatszigorítást – a tizedik emelésén van túl, és összesen 5 százalékponttal vitte feljebb az irényadó kamatot. Az EKB messze nem tart még itt.

A döntést nagy vita előzhette meg, de a 25 bázispontnak nagyobb esélyt adtak az elemzők, mint egy nagyobb, 50 pontos szigorításnak. Az EKB rendkívül megosztott volt az elmúlt hónapokban az előrehaladás ütemét illetően, hiszen az infláció visszavonulóban van a tavalyi több évtizedes csúcsokról – áprilisban 7 százalékos éves rátát mértek –, de sokak szerint messze nem eléggé a 2 százalékos célhoz képest. Ugyanakkor az euróövezeti gazdaságban szinte megállt a növekedés, és a még magasabb kamat még nagyobb árat követelhetne.

A STOXX Europe 600 részvényindex majdnem 1 százalékos gyengüléssel várta a kamatdöntést.

Ami az euró árfolyamát illeti,

annyi mindenképp világosnak tűnt, hogy a dollár kisebb jegybanki támogatásra számíthat a továbbiakban,

az EKB azonban kénytelen továbbra is kamatot emelni. Ennek megfelelően az euró maradt erősebb csütörtökön az 1,1-es pszichológiai szintnél a zöldhasú ellenében. De az árfolyam derekas hullámzást mutatott az EKB-döntés és Christine Lagarde elnök 14:45-kor kezdődő sajtótájékoztatója előtt, amelyek húsba vágó jelzéseket tartalmazhatnak a monetáris szigorítás valószínű majdani ütemét és mértékét illetően. Némi idegesség a forint árfolyamában is meglátszott, de a dollár kifulladása önmagában is jó a forintnak, így az euró elleni árfolyam egy-két egységgel erősebb maradt a szerda esti 375 körüli szinteknél.

Az EKB közleménye nyitva hagyta, merre halad a monetáris politika a továbbiakban, a piacokon Lagarde-ra szegeződnek a szemek iránymutatásért. Az euró mindenesetre reggeli mélypontja irányába kezdett el gyengülni a bejelentés után, ami ezúttal teljesen hidegen hagyta a forintot, legalábbis egyelőre.

A kormányzótanács további döntései biztosítani fogják, hogy a (monetáris) politikai ráták a megfelelően szűkítő szintre kerüljenek, hogy időben a 2 százalékos középtávú célhoz térítsék vissza az inflációt

– olvasható a közleményben. Lagarde sajtótájékoztatójáról, amely várhatóan finomhangolja majd az üzenetet, hamarosan beszámolunk.