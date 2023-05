A gazdák nem zárták le ugyan az utakat, de a felvonulásuk így is lassította a forgalmat. Az Újvidéki Vásárcsarnok épülete előtt parkoltak le a környékbeli gazdák, akik Boldogasszonyfalváról, Zsablyáról, Tündéresről, Kiszácsról is érkeztek több mint ötven traktorral. A forgalmat nem zárták el, de felvonulásukkal jelentősen lassították. A tervek szerint ott is éjszakáznak. Ha pedig nem teljesítik követeléseiket, radikalizálják tiltakozásukat, és lezárják az újvidéki utcákat, hidakat.

Az újvidéki vásárcsarnoknál parkoltak le a gazdák.

Fotó: Danas

Szabadkán a gazdák a Városháza környékén parkolták le traktoraikat. A nagybecskereki tiltakozók már kedden délután lezárták az Újvidékre vezető utat 15 és 16 óra között. Folyamatosan érkeztek hírek arról is, hogy a rendőrség nem engedte be a tüntetőket a nagyobb városokba, így

a nem hivatalos információk szerint Kragujevacra és Belgrádba nem tudtak behajtani a traktorok.

Mint arról beszámoltunk, a kormánnyal folytatott tegnapi gazdatárgyalások kudarccal végződtek. Nemcsak Újvidéken, hanem Szerbia-szerte tiltakoztak a termelők, akik Kragujevacon, Krusevacon, Pancsován, Szabadkán is az utcákra vonulnak.

Az Ana Brnabic kormányfővel való tegnapi egyeztetésről a gazdák elégedetlenül tértek vissza, a kormányfő ugyanis a nyolc követelésükből állítólag csak egyre tudott biztató megoldást ajánlani. A legnagyobb bajban az állattenyésztők vannak, de a növénytermesztőkre is nehéz időszak vár, mert a búza beígért 18 dináros felvásárlási árából nem tudják az évet túlélni.

Legkevesebb 33 dináros árat tartanak elfogadhatónak a küszöbönálló aratás idején a kenyérgabonáért. Kifogásolták, hogy amikor a búza felvásárlási ára a télen elérte a 40 dinárt, a kormány megtiltotta a kivitelt. A földművesek követelései között van, hogy a nyers tej felvásárlási árát 75 dinárra emeljék a jelenlegi átlagosan mintegy 60 dináros szintről.

Hektáronkénti 300 eurós területalapú támogatást szeretnének,

valamint hogy az üzemanyag ára számukra adómentes legyen. Negyvendináros támogatást követelnek szarvasmarhánként az eddigi 25 dinár helyett. Azt szeretnék még elérni, hogy a búza, kukorica, szója és más mezőgazdasági termények esetében olyan árat biztosítsanak, mint a budapesti vagy a párizsi börzén.