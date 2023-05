Talán a világ legfontosabb makrogazdasági mutatója napjainkban az amerikai infláció, ettől függ, hogy a Federal Reserve miként változtatja irányadó kamatát. A délután az áprilisi fogyasztói árakról megjelenő statisztika fontos jelzés azzal kapcsolatban, hogy a jegybank csökkenti-e még az idén irányadó kamatait, ahogy ezt a piacok várják.

Az elemzői várakozások szerint áprilisban az árak 5 százalékkal emelkedtek év per év alapon, a maginflációs várakozás 5,5 százalék.

Az áremelkedés növekedési üteme lassulóban van a tavaly júniusi 9,1 százalékos csúcsról, de még így is jócskán meghaladja a pandémia előtti szintet. A maginfláció szintén lassulóban van a tavalyi szintekhez képest, viszont tavaly december és idén március között beragadt az 5,5–5,7 százalékos szinten, s ebben áprilisban sem várható különösebb változás. A háttérben az áll, hogy a csökkenő energiaárak lehúzzák a teljes inflációt, viszont a feszes munkaerőpiac által gerjesztett kereslet továbbra is magas szinten tartja a maginflációt, hasonlóan egyébként az európai helyzethez. Az elemzők arra számítanak, hogy áprilisban megugranak kissé az üzemanyagárak, valamint tovább emelkedik a használt autók ára és a lakhatási költségek is.

A Wall Streeten gyakran csapnak össze egymással teljesen ellentmondásban álló vélemények, most azonban a legnagyobb piaci szereplők közé tartozó JPMorgan és a Goldman Sachs egy dologban egyetért: ha lassuló inflációról érkeznek hírek szerdán, a részvények árfolyama emelkedhet, hiszen megnyílik az út a Fed kamatcsökkentési ciklusa előtt. A Fed június 14-én kezdődő kamatdöntő ülésén a piaci határidős jegyzésekre 80 százalékos eséllyel tartást áraz a piac, 20 százalék valószínűséggel jöhet egy újabb kamatemelés, de ehhez nagyon rossz inflációs adatokra lenne szükség.

Ha az áprilisi infláció a konszenzus, 5 százalék körül alakul, akkor az amerikai részvénypiac irányadó indexe, az S&P 500 a Goldman várakozásai szerint emelkedhet.

Ha kiugróan rossz adat érkezik – ami növeli a Fed kamatemelésének vagy annak valószínűségét, hogy az idén nem indul el a kamatvágási ciklus –, esés jöhet a részvénypiacokon, becslésük szerint akár napon belül 2 százalék is.

A részvények számára az álmoskönyv szerint nem jó a magas kamatkörnyezet, drágább a hitel – drágábbak a beruházások, nem fogyaszt a lakosság –, apad a profit. A JPMorgan hasonló véleményen van, a vártnak megfelelő vagy annál alacsonyabb infláció jól jön a részvényeknek, a vártnál magasabb árindex viszont esést generálhat.