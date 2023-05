Az „ébredő” Disney számos változtatást hajtott végre az egész vállalatban, hogy politikailag korrektebb képet mutasson magáról. Rasszizmusellenes tréninget szervezett dolgozói számára, és 2022 márciusában bejelentették, hogy a személyzet tagjai a Disney World vendégeit nem üdvözölhetik a hagyományos módon, és a nemük szerinti megszólítást mellőzniük kell. A „hölgyek és urak” helyett a „helló, mindenki” megszólítást használhatják.

Fotó: Marko Aljakszandr

A vállalat a rajzfilmkaraktereit sem kímélte. A 2022-es év is jól kezdődött Minnie egér számára, amikor a Disney rászólt, hogy az ikonikus piros-fehér pöttyös ruhácskáját váltsa a haladó kék nadrágkosztümre. Az óriásvállalat igyekszik elkerülni a sértő és rasszista sztereotípiát, ezért Ariel, a kis hableány szerepét, a fekete színésznő, Halle Berry kapja a közeljövőben megjelenő élő szereplős filmadaptációban. Ugyanígy járt Hófehérke is, aki szintén nem volt elég barna, és a törpék is túl törpék voltak a Disney élő szereplős filmjéhez.

Állam az államban

DeSantis, floridai kormányzó a Disney Worldnek otthont adó „állam az államban” különleges körzet jogköreit, állami irányítás alá vette. A Disney régi testülete és az adókerületi igazgatóság viszont korábban megállapodást kötött, amellyel egészen 2032-ig korlátozzák az új testület tevékenységét. A vita folytatódik, és a Disney továbbra sem tudja, hogy érdemes-e felébrednie az évtizedes varázslatból.

Ron DeSantis, Florida kormányzója.

Fotó: The Old Major

Ron DeSantis már több mint egy éve háborúzik a genderideológiát képviselő Disney-vel.

A vita 2022 márciusában kezdődött DeSantis és a Disney akkori vezérigazgatója, Bob Chapek között. Chapek nehezményezte az állam törvényjavaslatát, amely megtiltotta az óvodai és általános iskolai oktatásban a szexualitásról és nemi identitásról szóló órákat. Az ügy pikantériája – amiről DeSantis a közelmúltban megjelent könyvében is írt –, hogy pont Chapek volt az, aki korábban DeSantisnak panaszkodott, hogy baloldali körök erőltetik a Disney-re a woke ideológiát. Az óriáscég hatalmas árat fizetett a genderpropagandáért, és Minnie egér „progresszív” kék nadrágkosztümjéért. A felháborodott és csalódott Disney a stílusváltás miatt rajongói és előfizetői ezreit veszítette el, több ezer dolgozójától vált meg, aminek következtében a vállalat részvényeinek értéke nagyot zuhant az elmúlt néhány évben – számol be az esetről a The Wall Street Journal.

A Disney tőzsdei árfolyama (dollár)

A republikánusok még 2022 januárjában vezették be a „szülők jogai az oktatásban” törvényt (Parental Rights in Education Act), amely hasonlít hazánk gyermekvédelmi rendelkezéseihez. A rendelet cinikus ellenzői a „ne mondd azt, hogy meleg” (Don’t say gay) törvénynek keresztelték el. Chapek a törvényt egyenesen az emberi jogok elleni lépésnek nevezte, amelyet szerinte soha nem lett volna szabad elfogadni, és a jövőben azon fognak dolgozni, hogy hatályon kívül helyezzék.

DeSantis 2022 áprilisában a Disney Worldnek otthont adó Reedy Creek – vagy közismertebb nevén „a Körzet” – különleges jogköreit állami irányítás alá vette.

A gyakorlatilag önálló városként működő önkormányzati egység feladata a szórakoztató komplexum területén belüli földhasználat és közszolgáltatások felügyelete volt hosszú évtizedeken át.

DeSantis-ellenes tüntetők Floridában.

Fotó: rblfmr

A floridai törvényhozás 2023. április 17-én hozott új törvényjavaslata alapján a kiskirályság irányítását a kormányzó által kinevezett állami felügyelőbizottságra ruházta át, amivel reményei szerint átláthatóbbá válhatnak a körzetben történő intézkedések.

A Disney jelenlegi vezérigazgatója, Bob Iger viszont megtorlásnak, üzletellenesnek és egyenesen Florida-ellenesnek nevezte a lépést.

Miki egér nem viccel

Mielőtt a DeSantis által kinevezett testület, a Közép-floridai Turisztikai Felügyeleti Körzet (Central Florida Tourism Oversight District) átvette volna az irányítást, a Disney által kinevezett régi testület és az adókerületi igazgatóság megállapodást kötött, amellyel egészen 2032-ig korlátozzák az új testület tevékenységét. A Disney sok más döntés mellett például saját rezsidíjakat is meghatározhat. Ezt három héttel azelőtt kötötték meg, hogy DeSantis aláírta volna a kerület állami hatáskörét biztosító törvényt.

Úgy tűnik, hogy a több felvonásból álló vita folytatódik. A Disney World ugyanis a közelmúltban beperelte Ron DeSantis floridai kormányzót, aki semmissé tette azt a háttéralkult, amelyet a Disney a régi felügyeleti testülettel kötött, hogy ezzel visszaszerezhessék a vidámpark komplexum feletti felügyeleti jogkörüket. Válaszul a Disney World működésének felügyeletével megbízott új testület ellenkeresetet nyújtott be a szórakoztatóipari óriás ellen.

Felröppentek olyan hírek is, hogy Miki egér új otthont keres Orlandón kívül, és államot vált, ahol valóra válthatja genderálmait. Talán elköltözik Észak- Karolinába, ahol tárt karokkal fogadnák, vagy Texasba, esetleg Mississippi államba.

Új seriff a városban

Florida kormányzója továbbra is kitart és szembeszáll a woke kultúra nyomulásával, kitiltja az államból a genderőrületet és elszámoltatja a vállalatkirályságot.

„A törvények kormánya vagyunk, nem pedig egyes emberek kormánya vagy a kaliforniai székhelyű woke vállalatok kormánya”

– jegyezte meg Ron DeSantis.