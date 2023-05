Élesben vizsgázik az olajárplafon, szigorítanak az ellenőrzésen

Az orosz tengeri olajszállítmányokra vonatkozó nemzetközi szankciók kijátszása elleni határozott fellépés is szerepelt a legfejlettebb ipari országok hétvégi hirosimai csúcstalálkozóján. A hordónkénti 60 dollárban meghatározott ársapka „veszélyben van”, hiszen az oroszok a kínai és az indiai kereslet hirtelen megugrására válaszul árat emeltek, a szerződéses ár pedig a következő hónapokban a kritikus szint fölé nőhet.

Sőt, amerikai források szerint az árazás egyes esetekben már most is meghaladja a 60 dolláros szintet. A G7-ek, az Európai Unió és Ausztrália még tavaly megállapodott a hordónként 60 dolláros árplafonban, hogy megfosszák Moszkvát ukrajnai inváziójának finanszírozására szolgáló bevételektől, de

a szankciót megsértő vállalkozások megbüntetésére még nem került sor,

mi több, arra kidolgozott mechanizmusról sem tudni. A G7-ek csoportja most közös állásfoglalásában erősítette meg, hogy fokozni fogják az erőfeszítéseket a felső határérték kijátszása elleni fellépés érdekében, elkerülve a tovagyűrűző hatásokat és fenntartva a globális energiaellátást. Részleteket azonban a fellépés koordinációjáról ezúttal sem közöltek.

Nyilatkozott viszont a kérdésben Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója, aki elmondta, hogy

a piac nyugodt, és nem számítanak arra, hogy az ársapka kijátszása ellen foganatosítandó lépések érdemi változást hoznának

a nyersolaj és az olajtermékek globális kínálatában. A G7-eket szakmai döntés előkészítő és információs anyagokkal ellátó IEA vezetője a Reutersnek adott interjújában aláhúzta:

A piacokon bekövetkező bármilyen jelentős változást, mint mindig, tükrözni fogjuk az elemzésünkben, de egyelőre nem látok okot arra, hogy változtassunk az előrejelzésünkön.

Birol szerint az árplafon eddig sikeresen működött, és két fő célt is elért: nem okozott kínálati oldalon hiányt a világpiacon, mivel az orosz olajexport a háború kitörését követő 15 hónapban is jórészt folyamatos volt, ugyanakkor Moszkva bevételei csökkentek, a háború finanszírozása látványosan megnehezült, ami az orosz költségvetés helyzetéből is látszik.

Oroszország kijátszotta az energiakártyát és kudarcot vallott, de van néhány kiskapu, amelynek a bezárása elengedhetetlen az olajárplafon jobb működéséhez

– tette hozzá Fatih Birol. Természetesen ő sem árulta el, milyen módosításokra, szigorításokra lenne szükség.