Jelentősen meghaladta a japán központi bank 2 százalékos célját áprilisban a fogyasztói maginfláció, ami könnyen ezethet változásokhoz is az ország továbbra is ultralaza monetáris politikájában. A sokáig a túl alacsony drágulási ütemmel küzdő országban persze még ez is csak éves szinten 3,4 százalékos ütemet jelez a pénteken közölt adatok szerint. A friss tájékoztatás alig pár nappal követi az ország gazdasági teljesítményének az első negyedévben a vártnál gyorsabb bővüléséről kedden közzétett statisztikát.

Fotó: Shutterstock

Bár a nyersanyagok ára tetőzött, a drágulást mostanra már a szolgáltatások és az élelmiszerek árának emelkedése is hajtja, aláhúzva hogy egyre szélesebb körű az inflációs nyomás a japán gazdaságban.

Mindez várhatóan arra fogja késztetni az ország jegybankját, hogy júliusi előrejelzésében felfelé módosítsa az idei évről szóló inflációs prognózisát.

A szolgáltatások ára 1,7 százalékkal haladta meg áprilisban a tavalyi szintet a márciusi 1,5 százalék után, jelezve, hogy a növekő munkaerőköltségek is kezdenek megjelenni a fogyasztói árakban, míg az élelmiszerek 9 százalékot drágultak áprilisban, a márciusi 8,2 százalékos ütem után.

Az ország jegybankja által különösen figyelt, az élelmiszer mellett az energiaárakat sem tartalmazó index 4,1 százalékos növekedést mutatott áprilisban az előző évhez képest, ami 1981 szeptembere óta a legmagasabb érték. Az országban rendkívülinek számító drágulás hatására a piacok egyre inkább arra számítanak, hogy hamarosan véget érhet a központi bank élénkítő programja, mely a kritikusok szerint torzítja a piacokat és aláássa a japán pénzintézetek nyereségét – írja a Reuters.

A kedden elfogadott, júniustól életbe lépő háztartási áramáremelés hatására a fogyasztói maginfláció 3 százalék közelében maradhat a nyárig. Ugyanakkor korábban Kazuo Ueda, a jegybank vezetője hangsúlyozta az ultralaza monetáris politika fenntartásának szükségességét, amíg az infláció tartósan a 2 százalékos cél közelében marad, amit béremelések is kísérnek.

A jegybanki vezető szerint az idei fiskális év közepére lassulhat a fogyasztói maginfláció 2 százalék alá, igaz, az egymást követő áremelések kétségeket vetnek fel ezen véleménye kapcsán. A japán jegybank következő kamatdöntő ülése június 15-16-án lesz, míg a növekedési és inflációs előrejelzéseit a július 27-28-i találkozón frissíti a szervezet.