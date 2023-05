Vasárnap forgalomba áll Kína első saját fejlesztésű keskeny törzsű repülőgépe, a C919. A China Eastern Airlines által üzemeltetett, 164 férőhelyes jármű az ország legforgalmasabb belföldi légi útvonalán, a Sanghaj–Peking vonalon áll üzembe.

Fotó: AFP

A C919 fejlesztése 14 évbe telt, bár a hajtóműve és a repülésirányító rendszerei is nyugati gyártmányúak. Az előbbit az amerikai General Electric és a francia Safran közös vállalata, a CFM gyártja, az utóbbit az amerikai Honeywell International, míg a futóműveket és kormányfelületeket működtető rendszereket a francia Liebherr Aerospace készítette. Peking egyelőre a repülőgépgyártásban is a külföldi alkatrészektől függ, bár folyamatosan dolgoznak hazai alternatívák megteremtésén, például fejlesztés alatt van a kínai CJ-1000A hajtómű is – írja a South Morning China Post.

Az állami tulajdonban lévő gyártó, a Comac tavaly év végén adta át Sanghajban a China Eastern Airlinesnak a repülőgépet. Az első kínai utasszállító gép az átadáson tett is egy tizenöt perces tesztutat a város két repülőtere, Putung és Hungcsi között, majd további teszteknek vetették alá, mielőtt vasárnap megkezdi a kereskedelmi repülést. Az állami média szerint a Comac több mint 1200 megrendelést kapott a C919-esre. A kormány terve, hogy 2025-re a C919 adja a belföldi piac 10 százalékát.

A távol-keleti ország hosszú távú célja, hogy megtörje a Boeing és az Airbus uralmát a globális repülőgépgyártásban, valamint függetlenedni szeretne a nyugati technológiától. A folyamatot csak felgyorsítják az Oroszország ellen bevezetett büntetőintézkedések, ugyanis Peking megfigyelte, hogyan hatnak a nyugati szankciók az orosz kereskedelmi légiflottáknak szánt repülőgép-alkatrészek és szolgáltatások exportjára. Az is fontos, hogy a szigorú járványvédelmi intézkedések feloldása után helyreállt a jövedelmező belföldi légi közlekedés, és az iparágra szép jövő vár. A kormány pedig jobban örül annak, ha a profitot hazai cégek szerzik meg.