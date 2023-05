A G7-ek csúcstalálkozóján első alkalommal volt téma a mesterséges intelligencia (MI) terjedése. A technológia az utóbbi hónapokban robbanásszerűen fejlődött és vált elérhetővé széles tömegek számára, ami felvetette a megfelelő szabályozás kérdését.

Már a G7 is foglalkozik a mesterséges intelligencia jelentette lehetséges veszéllyel.

Fotó: 3rdtimeluckystudio

A világ legerősebb gazdaságait tömörítő csoportosulás aggasztónak tartja, hogy a tudomány gyorsabban fejlődik, mint a szabályozás. Az állami vezetők az emberek biztonsága érdekében „védőkorlátok” bevezetésére szólítottak fel. A G7-ek tagjai az Egyesült Államok, Kanada, Japán, az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország, Franciaország, továbbá az együttműködésben megfigyelőként részt vesz az Európai Unió. A csúcstalálkozók döntéseire azért érdemes odafigyelni, mert azok az egész világot érintik.

A találkozón a miniszterelnökök és elnökök hangsúlyozták, hogy a generatív mesterséges intelligencia rendkívül hasznos az emberiség számára, ám megfelelő keretek nélkül veszélyes lehet.

A megbeszéléseken részt vett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. Az Európai Unió képviselője a tárgyalások pénteki hirosimai nyitóülésén elmondta, hogy az államok magasszintű megállapodása kell azokról a demokratikus értékeket védő korlátokról, amelyeket a mesterséges intelligenciával szemben támasztanának. Von der Leyen olyan szabályozást szeretne, amely csak megbízható, biztonságos és diszkriminációmentes algoritmusokat engedélyezne. Rishi Sunak brit miniszterelnök hasonlóan vélekedett, a MI szerinte is ösztönző lehet a gazdaságra és a közszolgáltatásokra mindaddig, amíg biztonságos – számolt be a Financial Times.

A MI veszélyeire több tucat ipari vezető is figyelmeztetett. Korábban arra szólították fel a fejlesztőket, hogy a megfelelő szabályozás kidolgozásáig, de legalább fél évre, szüneteltessék a generatív MI fejlesztését és terjesztését. A generatív MI-k olyan algoritmusok, amelyek nagy méretű nyelvi modellekkel rendelkeznek, és képesek szövegeket, szoftverkódokat és képeket létrehozni.

Az uniós jogszabályalkotók már elkezdték a szigorú feltételek előírását az olyan mesterséges intelligenciák használatára, mint a ChatGPT. Az európai parlamenti képviselők múlt héten megszavazták azt az átfogó szabályozást, amely a MI-ről szóló európai jogszabály részét képezi majd – értesült a Financial Times. A parlament ebben megtiltaná az arcfelismerő programok használatát és előírná a ChatGPT-hez hasonló generatív MI-k fejlesztőinek, hogy hozzák nyilvánosságra az algoritmusok készítette tartalmakat. A hónap elején az amerikai és a brit hatóságok is jelezték, hogy felülvizsgálják a gyorsan fejlődő iparágat.

A G7-országok digitális és technológiai ügyekért felelős miniszterei a múlt hónapban Japánban találkoztak, ahol átfogó ajánlásokat fogalmaztak meg a mesterséges intelligencia szabályozására. Erre kilenc demokratikus értéket határoztak meg, köztük az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok, továbbá a magánélet és a személyes adatok védelmét.

A kormányok a szabályok kezdeményezésével reagálnak az emberek aggodalmaira is. Egy kutatás már meg is állapította, hogy az amerikaiak többsége fél a mesterséges intelligencia negatív hatásaitól.