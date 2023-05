Hatalmas megszorítócsomagot jelentett be Csehország, ez fájni fog

A cseheknek eddig csak a béremelésekkel nem kompenzált magas infláció fájt, ami ellen tömegtüntetéseken tiltakoztak, most fájni fog egyéb is: Petr Fiala kormányfő hatalmas költségvetési megszorítócsomagot jelentett be.

49 perce | Szerző: Pető Sándor

