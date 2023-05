A német gazdaság recesszióba csúszott, amihez nem kis mértékben hozzájárult a háztartások fogyasztásának a visszaesése, ezért is övezi többek között nagy izgalom az inflációs adatok megjelenését. A szerdán közölt májusi számok nem is okoztak csalódást, és az infláció visszavonulása reményt ad rá, hogy a németek visszacsábulnak az üzletekbe, ha nem is azonnal.

Fotó: Hendrik Schmidt/Getty Images

Az európai uniós módszertan szerint számolt adatok azt mutatják: a német éves infláció az áprilisi 7,6 százalékról májusban 6,3 százalékra mérséklődött. Ez jóval alacsonyabb a 6,8 százalékos elemzői konszenzus előrejelzésnél. Az előző hónaphoz képest még csökkentek is az árak, 0,2 százalékkal, pedig az elemzők ugyanekkora növekedésre számítottak.

A német átlagos éves infláció tavaly a második világháború utáni legmagasabb szintjére hágott. Az októberi 11,6 százalékos csúcs óta kétszer láttunk nagy csökkenést – decemberben 1,7, márciusban 1,5 százalékponttal –, a német fogyasztóknak azonban, mint kiderült, még nagyobb, és tartós mérséklődésre van szükségük ahhoz, hogy visszanyerjék bizalmukat. A száguldó infláció durva, márciusban 8,6 százalékra mért éves visszaesést okozott a kiskereskedelmi forgalomban, mert a bérek nem követték – ekkora életszínvonal-csökkenés Németországban emberemlékezet óta nem történt.

A számok nem okoztak igazából meglepetést, tekintve hogy több európai uniós tagállam már korábban közölte a maga adatát, és a szerdán korábban publikált német tartományi adatokkal összehangban kirajzolták az infláció csökkenésének egyértelmű trendjét.

A tapasztalatok szerint az infláció csökkenése nem vezet a fogyasztói bizalom azonnali felgyógyulásához. Észtországban például csaknem megfelezték tavaly nyár óta az inflációt, a fogyasztás mégis tovább tántorog. Németországban az előző két inflációcsökkenési hullám sem bizonyult vízválasztónak, ráadásul a most megérkezett harmadik után is jelentősen magasabb a drágulás éves rátája, mint a megelőző évtizedekben, amikor ritkán haladta meg a két százalékot.

Az euró már a szerdán korábban közölt európai inflációs számok hatására jelentősen, több mint fél százalékkal gyengült a dollár ellenében, hiszen az infláció ereszkedése tápot ad a reményeknek, hogy az Európai Központi Bank tavaly nyáron megkezdett kamatemelései az eddig vártnál hamarabb adhatják át a helyüket a gazdaságsegítő monetáris lazításnak. Ebben a tekintetben áttörésről aligha lehet azonban szó, hiszen az inflációs ráták magasan a jegybank két százalékos célja felett maradnak. A fogyasztás élénkülése alighanem jó ideig várat még magára, a háztartások további megnyugtató jelekre várnak – és talán az EKB is.

A forint a nyitáskor még a 370-es vonalat kezdte el tesztelni az euró ellenében, amelyet kedden rövid időre már át is tört, de aztán 371,3 környékére vonult vissza. Ez lehetett sima technikai mozgás is, mindenesetre a dollár erősödése az euró ellen alapjában véve a forint számára is negatív tényező, amelyet az idén tipikusan figyelmen kívül szokott hagyni, de időnként működhet.