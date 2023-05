Az Egyesült Királyság és Japán elmélyíti kapcsolatait a katonai együttműködés, a technológia, a tudomány, az energetika és a gazdasági fejlesztés területén a hirosimai megállapodás részeként, amit Rishi Sunak brit miniszterelnök ma ír alá japán kollégájával Tokióban a G7-csúcstalálkozó előtt – derül ki a brit kormány közleményéből.

Fotó: Shutterstock

A hirosimai megállapodás tartalmaz egy csipipari együttműködést is a felek között. Bár a részletek még kevéssé ismertek, azt tudni lehet, hogy London és Tokió elsősorban a kutatás-fejlesztés és az ellátási lánc rugalmasságának fokozásában fog együttműködni. Japán félvezetőgyárak tehát nem fognak létesülni az Egyesült Királyságban, de a felek kicserélik egymással ismereteiket, és a csipgyártó berendezések kapcsán is segíthetik egymást – írja a Financial Times.

Az egyezmény aláírására egy nappal azelőtt kerül sor, hogy London hosszas késlekedés után bemutatja a brit csipipar fejlesztésére vonatkozó tervét. Források szerint a kabinet szerény egymilliárd fontot szán a terület fejlesztésére, ami eltörpül az Egyesült Államok 52 milliárd dolláros és az Európai Unió 43 milliárd eurós programja mellett. Iparági szereplők szerint az összeg így is elég lehet a szektorra, mivel az ország ipara kisebb az Egyesült Államokhoz és Németországhoz képest, de az összeget rövid időn belül, hasznosan kell elkölteni.

Az Egyesült Királyság szerepe marginális a félvezetők gyártásában, viszont itt van a két világvezető csiptervezési vállalat, az Arm és az Imagination Technologies székhelye. Japán több félvezetőt termel a briteknél, de elsősorban a csipgyártó berendezések révén fontos szereplője a szegmensnek, például a fényképezőgépéiről ismert Nikon, a Tokyo Electron és a Screen Holdings állít elő ilyen eszközöket. Ehhez hozzá kell tenni: több tajvani és amerikai csipgyártó is befektet Japánban. A félvezetők kritikus fontosságú alkatrészek, hiszen az okostelefonoktól kezdve az orvosi eszközökön át az autókig és a vadászgépekig mindenhez szükségesek.