A JPMorgan Chase & Co. vezetői közzétették legfrissebb pénzügyi számításaikat a befektetőknek küldött hétfői levelükben.

A JPMorgan Chase a First Republic Bank felvásárlása következtében plusz kamatbevételeket kap, ám az integrálás miatti kiadások felemésztik az összeget.

Fotó: Shutterstock

Ebből kiderül, hogy a First Republic Bank megvásárlása miatt a JPMorgan Chase & Co. nettó kamatbevétele 3 milliárd dollárral nő idén, amivel az összeg eléri a 84 milliárdot. Ugyanakkor a legnagyobb amerikai hitelező költségei is megnőnek, mivel a regionális bank integrációja 3,5 milliárd dollárt emészt fel. A JPMorgan Chase arra számít, hogy a folyamat egy évig tart.

Az óriás pénzintézet a közelmúltbeli bankválság egyik legnagyobb haszonélvezője, ugyanis sokan a megtakarításaikat átvitték a kisebb bankokból a nagyobb, stabilabbnak gondolt intézetekbe, így a JPMorgan Chase-be.

A First Republic volt a harmadik amerikai regionális hitelintézet, amely március óta csődbe ment. A bankválságra reagálva Daniel Pinto, a JP Morgan elnök-vezérigazgatója leszögezte, hogy nagy a bizonytalanság és sok a kihívás. A vezető felhívta a figyelmet, hogy

habár jelenleg a globális és az amerikai gazdaság jól teljesít, a romlás jelei mutatkoznak: a fogyasztók kezdik felélni a megtakarításaikat, a kamatlábak emelkednek, és a magas infláció is tartós.

A befektetési banki és a kereskedési bevételek várhatóan egyaránt 15 százalékkal csökkennek a második negyedévben - tette hozzá Pinto, aki a piaci volatilitás növekedésére is számít.

A JPMorgan Chase tervei közt szerepel, hogy szerény mértékben növeli fiókjainak számát. A bank jelenleg közel 80 millió ügyfelet és 5,7 millió kisvállalkozást szolgál ki, és az első olyan bank, amely az Egyesült Államok mind a 48 összefüggő államában rendelkezik telephellyel - írta meg a Reuters.