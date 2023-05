Három hét múlva kezdődik a málna szüretelése Szerbiában. A világviszonylatban is málnanagyhatalomnak számító országban a termelők aggodalommal tekintenek a jövőbe, ugyanis bizonyos tavaly felvásárolt mennyiségek esetében még mindig nem törtét meg a kifizetés.

Az elsődleges várakozások, becslések szerint 300 dinár (2,5 euró vagy 950 forint) lesz a felvásárlási ár a szezon kezdetén kilogrammonként.

Fotó: Shutterstock

Szerbia 2022-ben Oroszország és Mexikó mögött a harmadik legnagyobb termelő volt globális szinten, megelőzve Lengyelországot és Chilét, a másik két nagy málnahatalmat. Mintegy 20 ezer hektáron termesztik ezeket a piros bogyókat Szerbiában, az ültetvények közel a fele Arilje környékén található. Évi 80-100 ezer tonnát termelnek, nagy részét exportálják.

A hűtőházaknak azonban még nem sikerült eladni a készleteket a betakarítás előtt.

Tavaly a szezon kezdetén még 800 dinárt is fizettek a málnáért, majd 500 dinár körüli szintre esett vissza a felvásárlási ár. Korábban az agrárágazat teljes kivitelének 10 százalékát a málna exportjából valósították meg. Az aszályos nyarak, az éghajlatváltozás és a piaci mozgások miatt mind nehezebb helyzetbe kerülnek a termelők. Mindezek mellett gondot okoz a munkaerőhiány is, hiszen a málna betakarítása többnyire kézi erővel történik, és nagyszámú idénymunkásra van szükség. Tavaly egy ügyes kezű málnaszedő napi 5-6 ezer dinárt (16-20 ezer forintot) is megkeresett. Az ültetvények tulajdonosai szerint egyedül ők azok, akik jól jártak az előző idényben.