Amióta az OpenAI tavaly év végén kiadta a ChatGPT nevű mesterséges intelligenciáját (MI), gyorsan felfokozódott a verseny a technológiai iparban. A Google megjelentette a Bardot, a LinkedIn és a DeepMind társalapítói a Pi nevű chatbotjukat, a Microsoft is bemutatta saját termékét, sőt még az oroszok is kiadnak egy fejlesztést. Természetesen az Amazon sem akar lemaradni. Ezen a téren az e-kereskedő óriás eddigi legnagyobb találmánya Alexa, a cég digitálisasszisztens-programja, amelyet 2014-ben mutattak be, és azoknak elérhető, akik felhőszolgáltatást igényeltek.

Az Amazon az Alexát küldené versenybe a generatív mesterséges intelligencia és a chatbotok ellen

Fotó: Shutterstock

Rohit Prasad, az Amazon alelnöke és az Alexa vezető kutatója szerint

Alexa már régóta az MI élvonalában van,

és nem maradt le a generatív MI-től, amely a szövegalapú lekérdezésekre kreatív válaszokat ad. Prasad a CNBC-nek kiemelte, hogy a ChatGPT-vel ellentétben Alexa nem csak webböngészőn keresztül érhető el, ráadásul emberi hangon kommunikál.

A vállalat szerdai közlése szerint világszerte több mint 500 millió olyan digitális eszközt adtak el, amely ezzel a programmal irányítható. A digitális asszisztens ma már megtalálható az okoshangszóróktól a termosztátokig rengeteg eszközben, amelyekből az algoritmus gépi tanulási technológiával ad válaszokat a felhasználók kérdéseire.

A szépirodalmat és a szoftveres kódokat író, generatív mesterséges intelligenciával működő chatbotok ugyanakkor feladták a leckét az Amazonnak. Így a vállalat egyik prioritása, hogy Alexát még beszélgetőbarátabbá és intelligensebbé tegyék. Ehhez adták ki a program egy bővebb szókincset tartalmazó változatát, az Alexa Teacher Modelt tavaly nyáron.

Az Amazon célja, hogy Alexa jobban megértse a felhasználókat, azok kéréseit, és komplex kérdésekre is válaszoljon.

A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy egyszerre felmérné, hogy ki mit és hol kérdez, majd ezek összevetéséből adna összetett választ.

Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója a befektetőknek jelezte, hogy a generatív mesterséges intelligenciába és a nyelvi modellekbe fektetnek. A Bloomberg észrevétele szerint az Amazon egy ChatGPT-szerű termék bevezetését tervezi az online áruház keresésében.