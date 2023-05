Kitilthatják Európából a Twittert.

A Twittert kitilthatják az Európai Unióból, amennyiben nem tartja be a vonatkozó EU-s szabályait – számolt be róla Jean-Noel Barrot francia digitális átállásért és távközlésért felelős miniszter hétfői bejelentésére hivatkozva a News In France. A tárcavezető azt követően reagált ilyen egyértelműen, hogy Elon Musk közösségi oldala szombaton kilépett az online félretájékoztatás elleni európai magatartási kódexből.

Még szombaton Thierry Breton európai uniós ipari biztos a Twitteren közzétett bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra, hogy a kódexből való kilépés ellenére a közösségi oldal jogilag továbbra is köteles betartani az európai szabályokat.

A Twitter fontos szerepet játszik a nyilvános vitákban, azonban nem vállalhatjuk annak kockázatát, hogy egy olyan közösségi hálózat, mint a Twitter, hagyja magát túszul ejteni a dezinformáció hívei által, és hogy ennek következtében sérüljön a demokrácia

– hangsúlyozta Barrot.

A francia politikus szót ejtett a jelenleg tárgyalt, a generatív mesterséges intelligenciáról szóló jövőbeli európai szabályozásról is. Az AI Act kapcsán elismerte, hogy valamiféle keretet kell adni a mesterséges intelligencia fejlődésének, ugyanakkor nem szabad kockáztatni azt, hogy az Európai Unió kivonja magát a technológiai fejlődés e történelmi fejezetéből.

Szerinte az Európai Parlament jelenlegi álláspontja túlzó, mert olyan ellenőrzési kötelezettségeket ír elő, amelyek túlzottan szigorúak az olyan típusú modellek, mint a ChatGPT. Úgy véli, hogy a jelenleg létező a mesterséges intelligencia modellek egy komoly verseny tárgyát képezik, amelyben

Európának nem szabadna lemaradni, különben évtizedekig tartó leigázás és technológiai függőség vár rá.

Hozzátette, hogy szükség van arra, hogy a nagy amerikai technológiai óriások által kifejlesztett AI-modellek hozzánk is eljussanak. Ugyanis a jelenlegi, szigorú szabályozási keretek miatt a Google egyelőre lemondott arról, hogy az Európai Unióban is elérhetővé tegye AI Bard nevű chatbotját.