A Great Wall Motor (GWM) kínai autógyártó üzemet tervez Európában, amihez megfelelő helyszínt keres a kontinensen. A kelet-németországi tartományok jöhetnek szóba, valamint alternatívaként Magyarország és Csehország is felmerült – jelentette ki Xiangjun Meng, a GWM Europe vezetője az Automobilwoche német portálnak adott interjújában.

Fotó: John Keeble / Getty Images

Meng szerint jelenleg azt elemzik, hogy más ázsiai cégek hol és miért hoztak létre gyárakat. Hozzátette: a termelés a következő években kezdődhet el, bár pontos dátumot nem közölt. Azt még nem tudni, hogy új létesítményt építenének vagy egy meglévő gyárat alakítanának-e át. Az 1984-ben alapított és magánkézben lévő Great Wall Motor tavaly több mint 1,07 millió járművet értékesített, ebből 173 180-at a Kínán kívüli piacokon adott el. Utóbbi kategóriában ez éves szinten 21,28 százalékos növekedés.

A távol-keleti vállalat jelenleg igyekszik Kínán kívül terjeszkedni, Németországban az év elején dobták piacra az ORA Funky Cat modellt, ami az Egyesült Királyságban, Svédországban és Norvégiában is kapható. Tavaly februárban négy ASEAN-országba (Malajziába, Vietnamba, a Fülöp-szigetekre és Szingapúrba) léptek be. A GWM 2021 óta Thaiföldön is készít autókat, valamint 2024-ben egy akkumulátorgyárat is létesít a délkelet-ázsiai országban.

Brazíliában szintén 2024-ben kezdik meg a termelést az Iracemápolis városában található egykori Mercedes-Benz-gyárban, a tervek szerint itt évente 100 ezer járművet készítenének. A társaság legnagyobb Kínán kívüli piacának Oroszország számít: az orosz–ukrán háború kirobbanása után több nyugati cég hagyta el az eurázsiai országot, helyüket pedig a kínai vállalatok veszik át. A GWM bevétele tavaly éves szinten 73 százalékkal nőtt Oroszországban.