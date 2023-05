Még több gázt spórolna meg Brüsszel

Az Európai Unió földgázkereslete még tovább csökkenhet Brüsszel várakozásai szerint, miután a nyersanyaggal spóroló intézkedések a 27 tagállam részéről összesen 60 milliárd köbméterrel alacsonyabb fogyasztást eredményezhetnek az elmúlt öt éves átlagnál a közösségen belül.

Fotó: UWE ANSPACH / AFP

Ez az Európai Bizottság egy belső használatra szánt dokumentumában szerepel, melyet a Financial Times vizsgált meg, és az irat szerint ez a mennyiség nagyobb, mint az idei évre várt teljes orosz eredetű földgáz import, beleértve abba a vezetékes és a cseppfolyósított változatot (LNG) is. Ami még inkább ambíciózussá teszi a tervet az az, hogy a spórolás 8 milliárd köbméterrel – az éves magyar felhasználás nagyjából négyötödével –meghaladja a tavaly megtakarított mennyiséget is.

Az unió energiaügyi biztosa, Kadri Simson egy szerda bizottsági találkozón elmondta, hogy a földgázigény csökkenése tavaly nem a jó szerencse műve volt, hanem az Ukrajnával szembeni orosz invázióra válaszul meghozott sürgősségi intézkedések sorozatának eredménye. Ezek között volt az uniós tagok gázfelhasználásának 15 százalékos, önkéntes csökkentése, mely célt a tagállamok túl is teljesítették.

Egy energiapolitikán dolgozó EU-tisztviselő szerint ez azt is jelenti, hogy Oroszország elvesztette földgázzal kapcsolatos zsarolási potenciálját a kontinenssel szemben. Noha elemzők előszeretettel mutatnak rá, hogy a tavalyi tél mennyire enyhe volt, a gáztárolók feltöltését nyáron aszály, hőhullámok miatt megnövekvő áramfelhasználás és a szokásosnál jóval gyengébben termelő francia atomerőművek nehezítették.

Az energiaintenzív iparágak pedig kénytelenek voltak visszafogni termelésüket.

Mindenesetre ha sikerül a fentebb jelzett 60 milliárd köbméteres fogyasztáscsökkentést elérni idén, úgy a hiányból könnyen túlkínálat válhat, rendkívül olcsó árat hozva magával. Márpedig márciusban a tagállamok megállapodtak a 15 százalékos felhasználáscsökkentés további egy évre történő meghosszabbításában.

Egy szerdán közzétett jelentés szerint az EU 27 országából csak 14-ben léptek életbe kötelező erejű, energiafelhasználást korlátozó szabályok, és ezekből mindössze öt – Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Portugália – tehető felelőssé a felhasználás zsugorodásának 60 százalékáért.

A legkeményebb lépéseket az orosz gáz legnagyobb fogyasztói – Németország és Olaszország – vezették be,

miközben Bulgária, Lettország és Románia semmilyen hasonló törvényt nem hozott, igaz ezek az ország egyébként sem voltak jelentős földgázhasználók.

Noha korábban a kontinens gázfelhasználásának 40 százalékát az orosz import fedezte, Moszkva már a háború előtt elkezdte szűkíteni az ellátást, majd több irányba azt teljesen meg is szüntette, még ha nem is mindenhol. A márciusi előzetes adatok szerint a hónap során 74 százalékkal kevesebb orosz földgáz érkezett az EU-ba, mint 2021 márciusában.

2021 egészében az orosz gázimport 150,2 milliárd köbmétert tett ki, ami 2022-re lefeleződött, és csak 74,4 milliárd köbméter volt a bizottság adatai szerint. Míg 2022 márciusában az unió 21,4 milliárd eurót fizetett az orosz földgázért, ez idén márciusban már csak 2,7 milliárd euró volt Simson szerint.

Mindezek ellenére a G7 találkozón nem sikerült arról megállapodni, hogy azokon az utakon, ahol Oroszország már nem szállít a nyersanyagból, a jövőben se legyen lehetősége, végül az uniós országok ellenállásán buktak meg. Ráadásul az idei évre továbbra is élnek a kérdések arról, hogy sikerül-e a közösségnek elegendő LNG-t beszereznie, miután a legtöbb termelőt hosszútávú szerződések kötik. Azonban az uniós tárolók töltöttsége kétharmados szinten van, és csütörtökön újabb 7 százalékot zuhant a holland TTF gázár, mely már az energiaválságot megelőző tartományban mozog.