Áprilisban tavaly nyár óta először lassult tíz százalék alá az éves infláció Nagy-Britanniában, ami első látásra jó hírnek tűnik, de nem igazán az. A fogyasztói árak ugyanis az elemzők által várt 8,2 százalék helyett még mindig 8,7 százalékkal emelkedtek a tavaly áprilisihoz képest. Így Olaszország mellett Nagy-Britanniában emelkednek leggyorsabban az árak a legfejlettebb ipari országok, a G7 csoport tagjai között.

Az élelmiszerárak még mindig túl gyorsan emelkednek.

Fotó: AFP

Márciusban 10,1 százalékos éves inflációt mértek, a 41 éves csúcsot tavaly októberben érte el 11,1 százalékon.

A nemzeti statisztikai (ONS) azt is hangsúlyozta az adat nyilvánosságra hozatalakor, hogy a tizenkét hónapra számolt áprilisi infláció mérséklődésében

a földgáz és az áram lakossági ára volt a fő tényező:

e két összetevő 1,42 százalékponttal csökkentette azt. Nagyon magas azonban a bázis, mivel tavaly áprilisban az ukrajnai háború miatt 54 százalékkal emelték a fogyasztók energiaár-plafonját.

Még rosszabb hír a britek számára, hogy a jegybank a hónap elején szintén alacsonyabb, 8,4 százalékos éves inflációt prognosztizált áprilisra. „Mivel az infláció a jegybank várakozásainál tartósabbnak bizonyult, most már szinte biztosnak tűnik, hogy a Bank of England júniusban 4,5 százalékról 4,75 százalékra emeli a kamatlábakat, és talán egy kicsit még tovább az azt követő hónapokban” – értékelte az adatot a Reutersnek Paul Dales, a Capital Economics vezető brit közgazdásza.

A Bank of England (BoE) monetáris tanácsa június 22-én ül össze legközelebb, és elemzők az inflációs adat nyilvánosságra hozatala után 100 százalékra árazták be a kamatemelést; kedden ez az esély még 83 százalék volt.

Magasabb lett a maginfláció is a vártnál.

Fotó: Getty Images



A piacok által vártnál jobban gyorsult az infláció havi bázison is, a jelzett 0,8 százalékos stagnálás helyett 1,2 százalékkal emelkedett. A maginfláció esetében is azt várták, hogy marad a márciusi 6,2 százalékos szinten, ehelyett azonban éves bázison 6,8 százalékkal nőtt. Ezt az adatot is árgus szemmel figyeli a BoE, és a 6,8 százalék a legmagasabb szint 1992 márciusa óta.

Az éves élelmiszerár-infláció még régebbi, 1977-es csúcsot döntött 19,2 százalékkal a márciusi 19,1 százalék után.

Bár az pozitív fejlemény, hogy az infláció csupán egy számjegyű, az élelmiszerárak még mindig túl gyorsan emelkednek

– ismerte el közleményében Jeremy Hunt pénzügyminiszter.