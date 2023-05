Az éves romániai termelői infláció 2023 márciusában meredeken, minimális kormányzati beavatkozás mellett 13,64 százalékra mérséklődött az előző havi 21,56 százalékról. A tavalyi nyárvégi 53 százaléknak ez már csak az egynegyede.

Fotó: Shutterstock

Ez volt a legalacsonyabb termelői inflációs adat 2021 júniusa óta. Havi szinten a termelői árak 0,02 százalékkal csökkentek, az egy hónappal korábbi 0,29 százalékos csökkenés után.

Ezt elsősorban annak köszönhető, hogy a feldolgozóipar, valamint a villamosenergia- és a gázellátás árai csak enyhén emelkedtek, miközben a bányászat és a kőfejtés jelentős árcsökkenést tapasztalt.

Ezzel párhuzamosan az infláció is mérséklődött, márciusban 14,53 százalékra csökkent az előző havi 15,52-ről. Igaz, ezzel még mindig meghaladta a 14,2 százalékos piaci várakozást.

Ez volt a legalacsonyabb érték tavaly május óta, amit az élelmiszeripari termékek áremelkedésének enyhülése vezetett. Havi szinten a fogyasztói árak 1,01 százalékkal emelkedtek, ami több, mint a februári 0,98 százalék.

A termelői árakat azért is érdemes figyelni mert egész Európában továbbra is téma, hogy az infláció elszállását jelentős részben a vállalatok mohósága hajthatta, hiszen a profitok dagadtak, pedig a cégek arra hivatkozva emelték az áraikat, hogy a költségeiket megdobta az energia drágulása és más tételek. A magyar profitnövekedés Európában is a párját ritkította.

A magyar élelmiszerláncokat is képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerdán közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy az árak elszaladásáért ne csak a boltokat okolják, hiszen a beszállítóik drágábban szállítanak.

A magyar árindex is meredeken csökkent egyébként, tükrözve a tavaly óta lejjebb szállt energiaárakat, de nem annyira gyorsan, mint a román. Nálunk a tavaly nyári 43,4 százalékról márciusra 21,7 százalékra mérséklődött az éves index, tehát megfeleződött.