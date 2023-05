A görögországi Míkonosz szigete az egyik leghíresebb turistaparadicsom lett az elmúlt években, és az évi kétmillió látogatót fogadó helyszín ezzel a görög gazdaság feltámadását is szimbolizálja az évtizedes pénzügyi válság után, amelynek következtében az ország GDP-je továbbra sem éri el a 2008-as csúcsérték kétharmadát.

Fotó: Shutterstock

A milliárdosok, hírességek és más nemzetközi látogatók játszóterévé lett Míkonosz fejlődése azonban korántsem járt súrlódások nélkül, amire az is rávilágított, amikor

a közelmúltban eszméletlenre verték az építési szabályok megsértését dokumentáló régészt, Manólisz Pszarrószt, rávilágítva az influenszerparadicsom sötét oldalára.

Az eset egész Görögországban, de főként Míkonosz szigetén váltott ki heves reakciókat, hiszen a nyaralóhelyen már régóta suttogtak a maffiaszerűen működő ingatlanfejlesztőkről és az építési szabályok felett álló tőkéről. A régészelleni támadás után a kormány is feleszmélt, és igyekszik visszaszerezni a hatalmat a szigeten.

Fotó: Shutterstock

A Pszarrósz elleni, athéni otthona közelében történt márciusi támadás után rendőrségi nyomozás is indult, és talán a hatóságok kezdenek fellépni az illegális építkezések ellen is. Mivel Míkonosz fontos lelőhelye az ókori emlékeknek – a szomszédos Délosz szigetén található Apolló-szentély az UNESCO világörökségi listáján is helyet kapott –, nem csoda, hogy az építési boom több ókori emléket is feltárt, csak az elmúlt nyolc évben tizenkettőt.

Az ókori emlékek megőrzése érdekében a görög kulturális minisztérium régészei vizsgálják meg az építési területeket a szabályok szerint, és ezek egyike volt Pszarrósz, azonban a legtöbb fejlesztő és beruházó inkább nem vár az engedélyekre.

A megvert régész ezeket a szabálysértéseket dokumentálta, ám úgy tűnik, túlságosan sok érdeket sértett a tevékenységével.

Ráadásul egy tárgyaláson is meg kellett volna jelennie tanúként, ám azt 2018 óta már sokadszorra elhalasztották.

Fotó: Shutterstock

Az újraválasztásért küzdő Kiriákosz Micotákisz így lépni kényszerült. A kormány elrendelte a leghíresebb tengerparti klub bezárását további értesítésig az építési szabályok áthágása miatt, és később egy másik részleges bezárását is, valamint 100 rendőrt és pénzügyi nyomozókat küldött a szigetre, továbbá környezetvédelmi és építési felügyelőket is az ellenőrzések felpörgetése céljából. Több mint 75 letartóztatásra is sor került az illegális építkezések miatt, ami több mint duplája a 2022-esnek. A rendőrség a saját soraiban is vizsgálódik, a kenőpénz fejében szemet hunyók után kutatva – írja a The New York Times.

A kormány felfüggesztette az új építési engedélyek kiadását a sziget egy részén, és a legfelsőbb bíróság újabb vizsgálatokat rendelt el. Hogy az eső után köpönyeg típusú intézkedések végül mit képesek elérni, az kérdés, különösen, hogy helyi aktivisták szerint a kormány is tisztában volt azzal, hogy mi zajlik a szigeten. Míkonosz lakói közül sokan visszasírják a Jacqueline Onassis kora által fémjelzett csendes eleganciát az éjszakai klubok dübörgése és az influenszerek világának harsánysága után.

A külföldi, sokszor árnyékba burkolódzó befektetőket ez azonban kevésbé érdekli, amikor kiváló lehetőségük van a vagyonuk gyarapítására.

Sokan aggódva emlegetik az elsötétített ablakú limuzinokban, testőrök által érkező beruházókat és az egyre szaporodó épületeket.

Egyre több tengerpartot vesznek körbe az újonnan épült betonmonstrumok, és egyre több szabadstrandot zárnak el falak a külvilágtól.

A házak és a villák gombamód szaporodnak a korábban építésre alkalmatlannak minősített területeken is. Az éjszakai klubok körül terjeszkedő bárok és falak egyre többek elől zárják el a tengert, és a helyi kis-, középvállalkozók közül egyre többen szembesülnek a nyomással, hogy adják el üzletüket a nagyobb halaknak.

Fotó: Shutterstock

Ezek között van a dubaji magántőkealap, a Monterock International és az Alpha Dhabi Holding birtokában álló Nammos,

amelynek helikopterleszállója és jachtkikötője is van. Azonban a terület egyik éttermét a kormány bezáratta, és szeretnék elbontatni az illegális épületeket is. A vállalkozás természetesen hosszú bírósági harcra készül.

A Principote nevű komplexum szintén illegális épületekkel terjeszkedett az elmúlt időszakban, aminek 22 millió eurós pénbírság lett a vége. A Marsall-szigeteki holding tulajdonolta nyaralóhelyet a rendőrség bezárta. A cég fellebbezett a döntés ellen. A klubot Konsztandínosz Kukász míkonoszi polgármester már bezáratta, de mindhiába, a hely mindig újranyitott, és helyükön maradtak a tiltott építmények is.

A magántőkealapok és más homályos hátterű, offshore paradicsomokban működő holdingok tulajdonában lévő szórakoztatóipari központokkal szemben a relatíve kicsiny míkonoszi rendőrség tehetetlen, míg az építési hatóság központja a szigetet is magában foglaló Kükládok szigetcsoport adminisztratív központjába került, miután a helyi vezetőt 2017-ben korrupció gyanújával letartóztatták.

A befektetők közül így egyre többen döntenek úgy, hogy fölösleges a kilenc-tizenkét hónapot kivárni az engedélyekre, jobban járnak inkább a mielőbbi építkezésekkel. A csillogás mögötti sötétség azonban nem különösebben zavarja a szigetre özönlő milliárdosokat és más turistákat.