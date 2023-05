Az európaiak készülnek a nyaralásra, növekvő jegyrendelésekről számolnak be a légitársaságok, amelyek attól tartanak, hogy a sztrájkok és a személyzet hiánya fennakadásokat okozhat a nagyobb repülőtereken. Nagy rajtuk a nyomás, hogy elkerüljék a tavalyi káoszt, amikor a koronavírus-járvány miatti lezárások után útnak indultak az emberek.

A franciaországi utazásokat a légiirányítók esetleges sztrájkja zavarhatja meg.

Fotó: Eric Beracassat

A többi között a British Ariwayst, az Iberiát, a Vuelinget és az Aer Lingust tömörítő International Airlines Group (IAG) pénteken arról számolt be, hogy már a télen is meghaladták a jegyfoglalások a becsléseket, a nyári szezon pedig azok alapján még erősebb lesz, így magasabb lesz az idei profit az előzetes várakozásoknál.

Hasonlóan pozitív kilátásokat közölt a többi nagy európai légitársaság, a Lufthansa, az EasyJet és a Ryanair is.

A jegyfoglalások gyors növekedése azt mutatja, hogy a magas infláció és a bizonytalan gazdasági kilátások ellenére prioritás a fogyasztók számára a nyaralás.

Az IAG vezérigazgatója bátorítónak nevezte a nyári kilátásokat, és elmondta a Reutersnek, hogy a kulcsfontosságú észak-atlanti és latin-amerikai piacok visszatértek a járvány előtti szintre. A jegyfoglalók többsége nyaralni-pihenni vágyó.

Luis Gallego bátorítónak tartja a számokat.

Fotó: Matias Chiofalo / Europa Press / Getty Images

Luis Gallego ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a londoni Heathrow repülőtér kapacitása és a franciaországi légiirányítók lehetséges sztrájkja miatt. A nyugdíjreform elleni tiltakozások egyébként is január óta zavarokat okoznak a franciaországi utazásokban, tette hozzá.

Sztrájkok bonyolítják az életet az Egyesült Királyságban, így Heathrow-n is, ahol a British Airlinesnak emiatt kellett járatokat törölnie húsvétkor. A repülőtér tavaly nyáron kénytelen volt maximálni az utasok számát a személyzethiány miatt, de Gallego szerint ilyesmi az idén nem fog előfordulni.

Az IAG arra számít, hogy az éves profit meghaladja a februárban jelzett 1,8–2,3 milliárd eurót, pedig már az is 90 százalékos ugrást jelentene a tavalyihoz képest.

A márciussal zárult három hónap gyakran veszteséges a légitársaságok számára, mivel ilyenkor kevesebben utaznak, az IAG szerint azonban az idén a nagy keresletnek és az alacsonyabb üzemanyagáraknak köszönhetően nyereséges volt. A társaság kilencmillió eurós profitot termelt az elemzők által várt 179 millió eurós veszteség helyett.

A Heathrow-n idén nyáron nem lesz olyan káosz, mint tavaly.

Fotó: Shutterstock

Az utazási szektor fellendülését erősíti a Holiday Inn tulajdonosa, az IHG jelentése is, amely 33 százalékos növekedésről számolt be az első negyedévben a kiadható egységekre jutó szobaárbevételben (revpar), ami a szállodák teljesítményének egyik legfontosabb mutatója.

A szállodaüzemeltetők számára különösen előnyös, hogy Kína feloldotta a korlátozásokat, ami fellendítette az utazást az egész ázsiai és csendes-óceáni térségben.