Német hírszerzés: Putyin széke és az orosz hadiipar is stabil

Tizenöt hónappal az Ukrajna elleni orosz hadművelet megindultát követően sem láthatók felbomlás jelei Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszerében, sőt Oroszország vélhetően sokáig képes lesz háborút folytatni - derült ki a német külföldi hírszerzés vezetőjének a berlini Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémián (BAKS) hétfőn tartott beszédéből.

Szó sincs arról, hogy inogna Vlagyimir Putyin rendszere, sőt akár hosszú távon is képes háborút folytatni.

Fotó: EPA

Bruno Kahl, a német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) elnöke arról számolt be, hogy

szórványos bírálatokat leszámítva nincsenek a rendszer ingadozására vagy összeomlására utaló jelek, bár ezt nem lehet teljesen kizárni.

A vezető elmondta, hogy Oroszország továbbra is képes hosszú távon háborúzni. Ehhez folyamatosan érkezik a frissen toborozott katonai utánpótlás, valamint a hadiipar és a lőszerellátás is hosszan kitarthat. Sőt, e tekintetben szó sincs gyengeségről vagy a tevékenységek esetleges összeomlásáról. Mindazonáltal vannak gyengeségek és meglepetések is, például ami a hadsereg teljesítőképességét illeti.

Hozzátette ugyanakkor, hogy ha a Nyugat felhagy Ukrajna szervezett támogatásával és védelme megszervezésével, beválhat Putyin időre és mennyiségre vonatkozó stratégiája.

Kahl azt is elmondta, hogy mintegy két héttel a háború kezdete előtt már láttak olyan jeleket, amikből egyértelműen következtetni lehetett arra, hogy Oroszország invázióra készül. Ez végül 2022. február 24-én következett be - közölte az MTI.