Olaj a tűzre az orosz–grúz kapcsolatokban a vízum eltörlése

Georgia állampolgárai május 15-től 90 napig vízum nélkül látogathatnak el Oroszországba – az erről szóló orosz elnöki rendeletet szerdán hozták nyilvánosságra. A rendelet értelmében három hónapos időtartamra az oroszországi svájci nagykövetség Georgia érdekeit képviselő részlegének georgiai állampolgárságú munkatársai és családtagjaik is egyszeri beutazási vízumot kapnak, miután az orosz külügyminisztérium akkreditálta az érintett alkalmazottakat.

Georgia lakosainak többsége örül a vízum eltörlésének, egyes politikusok azonban provokációnak tartják Moszkva lépését.

Egy másik rendeletben Vlagyimir Putyin orosz elnök feloldotta az orosz légitársaságok georgiai járataira és a dél-kaukázusi országba irányuló utazások értékesítésére vonatkozó, 2019 óta hatályos tilalmat. Oroszország 2000-ben vezetett be vízumkényszert Georgiával szemben, Tbiliszi ugyanakkor 2012 óta eltörölte az oroszok számára a beutazási engedély előzetes beszerzésének kötelezettségét. A vonatkozó georgiai jogszabály szerint az oroszok vízum nélkül utazhatnak be, és legfeljebb egy évig tartózkodhatnak az országban.

A két ország közötti diplomáciai kapcsolatokat Tbiliszi 2008-ban szakította meg, a két ország közötti fegyveres konfliktust követően, illetve azután, hogy Oroszország elismerte a nemzetközi közösség túlnyomó többsége által Georgia részének tekintett Abházia és Dél-Oszétia függetlenségét.

A két rendeletet a Kreml egy nappal azután jelentette be, hogy a május 9-i, győzelemnapi ünnepségen több közép-ázsiai és dél-kaukázusi ország vezetője is Vlagyimir Putyin mellett állt a náci Németország fegyverletételének évfordulóján. Ezzel Moszkva meg akarta mutatni a világnak, hogy Oroszországnak még mindig vannak szövetségesei, és nem teljesen elszigetelt ország – írta a The Washington Post.

Az oroszok lépése azonban nem aratott osztatlan sikert Georgiában.

Az Oroszországi Föderáció területén több mint egymillió honfitársunk él, akiknek nagyon szoros kapcsolatai vannak a hazájukban élőkkel, rokonokkal, más hozzátartozókkal, így ez a döntés humanitárius szempontból minden felelősségteljes kormány számára üdvözlendő. Megkönnyíti majd állampolgáraink mindennapi életét

– nyilatkozta Ilia Darcsiasvili külügyminiszter.

Salva Papuasvili georgiai házelnök úgy nyilatkozott, hogy Tbiliszi eddig sem akarta és ezután sem fogja bevezetni a nyugati szankciókat Oroszországgal szemben, mert ez ellentétes volna a hazai érdekekkel, valamint el akarja kerülni kapcsolatai elmérgesedését Moszkvával.

A politikus azt mondta, hogy továbbra is fennáll egy újabb katonai konfliktus kockázata Oroszországgal.

Ezzel arra utalt, hogy szinte ugyanazok a feszültségek rejlenek a 3,7 millió lakosú országban, mint Ukrajnában.

A Nyugat-barátnak számító Szalome Zurabisvili államfő ugyanakkor az ukrajnai háború miatt provokációnak és elfogadhatatlannak nevezte Vlagyimir Putyin két szerdai rendeletét.

Újabb orosz provokáció! A közvetlen légijáratok visszaállítása és a vízumkötelezettség eltörlése Georgiával elfogadhatatlanok addig, amíg Oroszország fel nem hagy Ukrajnával szembeni agressziójával, és megszállva tartja egyes területeinket (Abháziát és Dél-Oszétiát)

– fakadt ki a Twitteren az elnök.