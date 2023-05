Putyin hivatalosan is kilépett a hidegáborút lezáró európai fegyveregyezményből

Reggel is folytatták Kijev bombázását az oroszok Folyamatosan szólnak a légvédelmi szirénák a Ukrajna fővárosában. Az oroszok nemcsak hajnalban lőtték nagy erőkkel Kijevet, a támadások napközben is folyamatosak. Az ukrán fővárosban szinte folyamatosan szólnak a szirénák, és az égből hulló égő törmelék is gyakori látvány hétfőn. A légiriadó Odessza, Vinnyica, Poltava, Lviv és Hmelnyickij körzetekben is rendszeresen megszólal.