Hamarosan véget érnek a Pompejit felkereső turisták viszontagságai, legalábbis azoké, akik Rómából tömegközlekedéssel próbálnak eljutni Vezúv i. e. 79-ben történt kitörését követően „mumifikálódott” ókori város feltárt maradványaihoz. A menetidő ugyanis a felére csökken azzal, hogy Róma és Pompeji között egy részen új vasúti pályát építenek ki nagy sebességű vonatok számára. Az Európai Unió anyagi támogatásával tervezett 35 millió eurós projekt keretében új vasútállomás és közlekedési csomópont épül Pompeji közelében.

Most így fogadja a helyi vasútállomás a Pompejibe látogatókat.

Fotó: Shutterstock

A vasútállomás a római Fiumicino repülőtérről Nápolyon át Salernóig futó vonalra épül rá. A lényeg, hogy a turisták akár a reptérről kényelmes, légkondicionált szerelvényekkel egyenest eljuthatnak Pompejibe, s ehhez egy óránál többre nem is lesz szükségük. Most is egy óra az út, de csak Rómából Nápolyba, a 33 év után az idén újra olasz labdarúgó-bajnokságot nyerő Napoli otthonába. A főpályaudvarra, a Centrale-ra begördülő szerelvényről

át kell szállni a mindig zsúfolt pompeji vicinálisra, a Circumvesuvianára, amely amellett, hogy régi és elavult, minden megállónál és megállóhelyen elidőzik,

úgyhogy egy órába telik, mire célhoz ér az utas. Erica Firpo, az AFAR római munkatársának tapasztalatai szerint a számos turistánál a Pompejiben szerzett örök emlékeket is elhomályosítják az oda-vissza vonatozás gyötrelmei, főleg a nyári csúcsidőszakban.

Laura Itzkowitz, az AFAR másik, Rómában élő munkatársa viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy az utazási körülmények látványos javulásával a tömegturizmus várhatóan felerősödik,

egyre többen fizetnek be az egynapos pompeji kirándulásra. Ugyanakkor Pompeji teherbíró képessége is véges,

s a pandémiát követően már most is tapasztalják az úgynevezett túlturizmus káros hatásait, amelyek már most is sújtják a közeli Amalfi-partot, és veszélyeztetik az egyedülálló régészeti lelőhely állagmegőrzését. Darius Arya római régész egy másik aspektusra is felhívta a figyelmet, méghozzá arra, hogy Pompeji felértékelődésével Nápoly vonzereje minden bizonnyal csökkenni fog, s a térséget felkeresők közül kevesebben vállalkoznak majd arra, hogy a pompeji túrát egy nápolyi kiruccanással is megtoldják.

Pompejit a közvetlen vasútvonal átadása után kétszer annyi, azaz negyvenezer turista keresheti fel naponta.

Fotó: Getty Images

Félő, hogy más ókori emlékeket őrző városkák is, mint Herculeanum vagy Stabia, kevesebb látogatót vonzanak majd. Arya ugyanakkor példaszerűnek ítéli azt, ahogy a pompeji hatóságok megküzdenek a turistaáradattal, és azt is, hogy a régészek ilyen körülmények között is nyugodtan végezhetik értékmentő-konzerváló munkájukat. (Pompeji egyharmada még feltárásra vár.)

Nemkívánatosnak tartja viszont, hogy még több turista érkezzen, mert azt már fizikailag kezelhetetlen állapotokhoz vezetne.

Márpedig erre is fel kell készülni, hiszen az Il Mattino című nápolyi lap szerint az új vonat megduplázhatja, negyvenezerre növelheti a naponta Pompejibe érkező turisták számát. Akik most sincsenek kevesen: a pandémia kitörését megelőző 2019-es év rekordot, 3,8 millió látogatót hozott, s 2022-ben már hárommillióan keresték fel Pompejit.

Összehasonlításul: a római Colosseumot hétmillióan, a firenzei Uffizi képtárat négymillióan látogatták tavaly.